Abalı Denizlispor'dan 5 transfer birden! Olcay Şahan...
26 Mayıs 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Abalı Denizlispor'dan 5 transfer birden! Olcay Şahan...

'dan 5 birden! ...

Abalı Denizlispor'dan 5 transfer birden! Olcay Şahan...

Ankaragücü’den golcü Orgill, Berliner AK’den ön libero Tolcay Ciğerci ve Fortuna Köln’den orta saha gibi isimlerle ilgilenen 'un, Trabzonspor’la yollarını ayıran ile Kasımpaşa’dan Sadiku’yu listesine aldığı kaydedildi.

Spor Toto 1'inci Lig'i şampiyon tamamlayıp gelecek sezon mücadele edeceği Süper Lig'e güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen , transferde atağa kalktı.

Yeni sezon için bütçesini 70 milyon TL olarak belirleyen yönetimin, teknik direktör 'in listesi doğrultusunda takviyeleri bitirebilmek için çalışmalarını hızlandırdığı kaydedildi.

Başkan Ali Çetin'in "Süper Lig'de ilk 5 sırayı amaçlıyoruz" açıklamasının ardından Denizlispor'un 25 Haziran'da başlayacak çalışmalara kadar adı geçen oyuncuların bir kısmıyla sözleşme imzalayacağı vurgulandı.

İç transferde de hamlelere başlayan Denizlispor, orta saha oyuncusu İsmail Aissati'yi bir türlü ikna edemedi.

Yücel İldiz'in, "Takımda kalsın" raporu verdiği Fas asıllı Hollandalı futbolcunun yıllık 500 bin euro ücrette ısrarcı olduğu, başkan Çetin'in sözleşmesi ay sonunda bitecek Aissati ile ipleri koparma aşamasına geldiği iddia edildi.

Belhanda'dan flaş Diagne sözleri!

  1. 26.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Abalı Denizlispor'dan 5 transfer birden! Olcay Şahan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN