Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Pote'yi yedek bıraktı
26 Mayıs 2019, Pazar
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Teknik Direktörü , 'yi yedek bıraktı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Pote'yi yedek bıraktı

Spor Toto 1'inci Lig Play-Off yarı final ikinci maçında Hatayspor'a konuk olan 'da teknik direktör , oruç tuttuğu gerekçesiyle 'yi yedek bıraktı. Ümit Özat, ilk maç sonrasında, "Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem." demişti.

Teknik direktör , ilk maçta oruç tuttuğu için tepki gösterdiği 'yi bu kez yedek soyundurdu.

Özat, Hatayspor maçına Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Kaan Kanak, Semih Güler, Hamidou Traore, Berk Yıldız, Vedat Bora, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Joher Rassoul ve Oleksandr Gladky ilk 11'i ile çıktı.

"BİR GÜN TUTMA ARKADAŞ"

Deneyimli teknik adam golsüz berabere biten Hatayspor mücadelesinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pote'nin durumu ortada. Oruç tutma dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem."

  1. 26.05.2019
  2. Güncelleme: 26.05.2019 17:06
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