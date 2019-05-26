Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat, Pote'yi yedek bıraktı

Teknik direktör Ümit Özat, ilk maçta oruç tuttuğu için tepki gösterdiği Pote'yi bu kez yedek soyundurdu.

Özat, Hatayspor maçına Çağlar Şahin Akbaba, Adil Demirbağ, Kaan Kanak, Semih Güler, Hamidou Traore, Berk Yıldız, Vedat Bora, Erdal Öztürk, Süleyman Koç, Joher Rassoul ve Oleksandr Gladky ilk 11'i ile çıktı.

"BİR GÜN TUTMA ARKADAŞ"

Deneyimli teknik adam golsüz berabere biten Hatayspor mücadelesinin ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Pote'nin durumu ortada. Oruç tutma dememize rağmen maalesef. Orucun telafisi var ama maçın telafisi yok. Kendisiyle birebir konuşacağım. Bir gün tutma arkadaş bu zor bir şey değil ki. Bir şehrin kaderiyle oynamasına da müsaade etmem."