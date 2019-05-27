Denizli’den yıldız yağmuru – Fotomaç – 27 Mayıs 2019
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Denizli’den yıldız yağmuru

Denizli’den yıldız yağmuru

70 milyon bütçesi belirleyen Denizlispor; Orgill, Tolcay ve ’tan sonra ile Sadiku’yu da listesine aldı.

1. Lig'i şampiyon tamamlayıp gelecek sezon mücadele edeceği 'e güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Abalı Denizlispor, transferde atağa kalktı. Ankaragücü'den golcü Orgill, Berliner AK'den ön libero Tolcay Ciğerci ve Fortuna Köln'den orta saha gibi isimlerle ilgilenen yeşil- siyahlıların, 'la yollarını ayıran ile 'dan Sadiku'yu listesine aldığı kaydedildi. Yeni sezon için bütçesini 70 milyon TL olarak belirleyen yönetimin, teknik direktör 'in listesi doğrultusunda takviyeleri bitirebilmek için çalışmalarını hızlandırdığı ifade edildi.

  1. 27.5.2019
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