Süper Lig'e son bilet – Fotomaç – 22 Mayıs 2019
22 Mayıs 2019, Çarşamba
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'e son bilet

Süper Lig'e son bilet

1. Lig’den ’e yükselecek son takımın belirleneceği play-off’ta perde bugün açılıyor.

1. Lig'den 'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off'ta perde bugün açılıyor. Rövanşlar ise 26 Mayıs Pazar günü oynanacak.

  1. 22.5.2019
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