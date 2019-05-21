Adana Demirspor play-off yarı final maçının antrenmanlarını tamamladı
22 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Adana Demirspor play-off yarı final maçının antrenmanlarını tamamladı

Demirspor play-off yarı final maçının antrenmanlarını tamamladı

Adana Demirspor play-off yarı final maçının antrenmanlarını tamamladı

1. Lig’de Play-off yarı final ilk maçında evinde Hatayspor’u ağırlayacak olan Demirspor, 5 'nda taraftarlarının önünde son antrenmanını yaptı.

5 'nda taraftarlara açık olan antrenman Teknik Direktör Ümit Özat'ın yönetiminde saat 20.30'da başladı. Antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti.
Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise stadyuma gelerek taraftarları selamladı ardından saha yanında takımının antrenmanı izledi. Antrenman Hatayspor maçının taktik provasının ardından son buldu.
ile Hatayspor'un Play-off yarı final ilk maçı yarın 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak.


  1. 22.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Adana Demirspor play-off yarı final maçının antrenmanlarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN