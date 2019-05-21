Adana Demirspor play-off yarı final maçının antrenmanlarını tamamladı
Spor Toto 1. Lig’de Play-off yarı final ilk maçında evinde Hatayspor’u ağırlayacak olan Adana Demirspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda taraftarlarının önünde son antrenmanını yaptı.
5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda taraftarlara açık olan antrenman Teknik Direktör Ümit Özat'ın yönetiminde saat 20.30'da başladı. Antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ise stadyuma gelerek taraftarları selamladı ardından saha yanında takımının antrenmanı izledi. Antrenman Hatayspor maçının taktik provasının ardından son buldu.
Adana Demirspor ile Hatayspor'un Play-off yarı final ilk maçı yarın 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak.
- 22.05.2019
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Toplam 1
Yorum
arif biz de gençlerimizle çıkalım ne olursa olsun yusuf abdulkadirler falan
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
Her zaman Ersun berkeye şans vermez ..yaşlılarla gider Ersun
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BB. Erzurumspor 0-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU (ÖZET)
Toplam 4
Yorum
FB.trftr. Berke Özer i mundar etmeyin..bırakın Fatih Terim'in eline milli takım kaleci kazansın.
Adana Demirspor play-off yarı final maçının antrenmanlarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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