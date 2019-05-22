Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu! Spor Toto 1. Lig play off maçları ne zaman?
Spor Toto 1. Lig'de son hafta karşılaşmalarıyla tamamlandı. Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final ilk maçları başlıyor. Adana Demirspor, Gazişehir Gaziantep, Hatayspor ve Osmanlıspor, Süper Lig'e çıkacak son takım olabilmek için çetin bir mücadele verecek. Peki, Spor Toto 1. Lig play off maçları ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmalara dair merak edilen detaylar...
Spor Toto 1. Lig'de 34 haftalık normal sezon, oynanan maçlarla sona erdi. Ligdeki sıralama ve play-off'a kalan takımlar da belli oldu.
Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Abalı Denizlispor ve ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.
Son hafta maçlarının ardından sezonu 3. sırada tamamlayan Hatayspor, 4. bitiren Osmanlıspor, 5. basamaktaki Gazişehir Gaziantep ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, play-off'lara katılma hakkı elde etti.
Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off etabında Hatayspor ile Adana Demirspor, Osmanlıspor ile de Gazişehir Gaziantep eşleşti.
Play-off yarı final maçları ne zaman oynanacak?
Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maçları 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'un yer almaya hak kazandığı play-off etabı, çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.
22 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ilk maçların rövanşı 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Play-off yarı final maçları sonucunda tur atlayacak iki ekip, Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finaline yükselecek.
Play-off yarı final maçlarının tarihi şöyle:
22 Mayıs Çarşamba:
Adana Demirspor-Hatayspor
Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor
26 Mayıs Pazar:
Hatayspor-Adana Demirspor
Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep
FİNAL 30 MAYIS'TA!
Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak 2 takım, 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak final maçında Süper Lig'e yükselen son ekip olmak için karşılaşacak.
- 22.05.2019
- TFF 2. Lig play-off finali Bursa'da oynanacak
- Sayısal Loto bu akşam çekilecek! MPİ-22 Mayıs Sayısal Loto sonuçları
- Diriliş Ertuğrul 149. yeni bölümde Arıkbuka’dan büyük tuzak!
- Beşiktaşlı yöneticiden flaş açıklama: Babel hayırlı olsun
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da İlyas ve arkadaşları Zeki’nin elinde!
- Beşiktaş, eski Bursasporlu Aziz Behivh ile her konuda anlaştı
- Casillas'a ikinci şok: Kanser tedavisi görüyor
- Vedat Muriç'e servet önerdiler! Fenerbahçe... Son dakika transfer haberleri...
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
- Cenk Tosun'a sürpriz talip! 17.5 milyon sterlin...
-
Son şansları Topuk Yaylası
Toplam 1
Yorum
FB zajcs, ısla, oguz kaan ve ferdi hariç hepsini sutlayın
-
Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 1
Yorum
serr o geri dönüşlerdeki hakem yardımlarında gizli admin. aslolan budur
-
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim PFDK’da
Toplam 2
Yorum
görengören Şampiyon takımın antrönürünü cezalandırmak için bahanelere sarılmak tahrikçilere ne olacak ......
Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu! Spor Toto 1. Lig play off maçları ne zaman? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.