Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu! Spor Toto 1. Lig play off maçları ne zaman?

Spor Toto 1. Lig'de 34 haftalık normal sezon, oynanan maçlarla sona erdi. Ligdeki sıralama ve play-off'a kalan takımlar da belli oldu.

Ligde 2018-2019 sezonunun şampiyonu olan Abalı Denizlispor ve ikinci sırada yer alan Gençlerbirliği, geçen hafta Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantilemişti.

Son hafta maçlarının ardından sezonu 3. sırada tamamlayan Hatayspor, 4. bitiren Osmanlıspor, 5. basamaktaki Gazişehir Gaziantep ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, play-off'lara katılma hakkı elde etti.

Süper Lig'e yükselecek üçüncü takımın belli olacağı play-off etabında Hatayspor ile Adana Demirspor, Osmanlıspor ile de Gazişehir Gaziantep eşleşti.

Play-off yarı final maçları ne zaman oynanacak?

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final maçları 22 ve 26 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hatayspor, Osmanlıspor, Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'un yer almaya hak kazandığı play-off etabı, çift maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

22 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ilk maçların rövanşı 26 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Play-off yarı final maçları sonucunda tur atlayacak iki ekip, Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği play-off finaline yükselecek.

Play-off yarı final maçlarının tarihi şöyle:

22 Mayıs Çarşamba:

Adana Demirspor-Hatayspor

Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor

26 Mayıs Pazar:

Hatayspor-Adana Demirspor

Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep

FİNAL 30 MAYIS'TA!

Yarı finalde rakiplerine üstünlük kuracak 2 takım, 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da oynanacak final maçında Süper Lig'e yükselen son ekip olmak için karşılaşacak.