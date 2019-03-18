Karabükspor küme düştü

Bu sezon mali sıkıntılar yaşayan ve sezon başında puan silme cezası alan Karabük, 26. hafta sonunda -1 puan ile TFF 2. Lig'e düştü. Altay'ın gollerini 9 ve 42'de Paixao, 34'te Kappel ve 88'de İhsan Furkan kaydetti.