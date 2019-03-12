Spor Toto 1. Lig'de sessiz kapanış

Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Ümraniyespor'u ağırlayan Denizlispor, direkleri geçemeyince 1 puanla yetindi: 0-0. Recep Niyaz 10. dakikada ortaladı, Abdülkerim'in kafasında top üstten auta gitti. 12'de Atabey, 15'te Vasilogiannis, Ümraniye adına fırsatları kaçırdı.



ÜST DİREKTE PATLADI



İkinci yarının ilk tehlikeli atağını 67'de Denizlispor gerçekleştirdi. Altı pasta topu önünde bulan Burak Çalık, dengesini kaybetmesine rağmen şutunu çekti, kaleci Burak topa sahip oldu. 77. dakikada ise maçın en net pozisyonu direkte patladı. İlk yarıda olduğu gibi Recep Niyaz'ın ortasında iyi yükselen Abdülkerim'in kafa şutunda top üst direkten geri geldi.



TAŞYÜREK: YÜKÜMÜZ AĞIR

Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Denizlispor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Kupada ve ligde dar bir kadro ile mücadele ediyoruz. Yükümüz hayli ağır" dedi.