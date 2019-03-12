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12 Haziran 2019, Çarşamba
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Spor Toto 1. Lig'de sessiz kapanış

Spor Toto 1. Lig'de sessiz kapanış

Haftanın son karşılaşmasında sahne alan ile Ümraniye’nin 90 dakikalık mücadelesinden gol çıkmadı.

Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Ümraniyespor'u ağırlayan , direkleri geçemeyince 1 puanla yetindi: 0-0. 10. dakikada ortaladı, Abdülkerim'in kafasında top üstten auta gitti. 12'de Atabey, 15'te Vasilogiannis, Ümraniye adına fırsatları kaçırdı.

ÜST DİREKTE PATLADI

İkinci yarının ilk tehlikeli atağını 67'de Denizlispor gerçekleştirdi. Altı pasta topu önünde bulan Burak Çalık, dengesini kaybetmesine rağmen şutunu çekti, kaleci Burak topa sahip oldu. 77. dakikada ise maçın en net pozisyonu direkte patladı. İlk yarıda olduğu gibi Recep Niyaz'ın ortasında iyi yükselen Abdülkerim'in kafa şutunda top üst direkten geri geldi.

TAŞYÜREK: YÜKÜMÜZ AĞIR
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Denizlispor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Kupada ve ligde dar bir kadro ile mücadele ediyoruz. Yükümüz hayli ağır" dedi.

  1. 12.3.2019
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