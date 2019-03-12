Spor Toto 1. Lig'de sessiz kapanış
Haftanın son karşılaşmasında sahne alan Denizlispor ile Ümraniye’nin 90 dakikalık mücadelesinden gol çıkmadı.
Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Ümraniyespor'u ağırlayan Denizlispor, direkleri geçemeyince 1 puanla yetindi: 0-0. Recep Niyaz 10. dakikada ortaladı, Abdülkerim'in kafasında top üstten auta gitti. 12'de Atabey, 15'te Vasilogiannis, Ümraniye adına fırsatları kaçırdı.
ÜST DİREKTE PATLADI
İkinci yarının ilk tehlikeli atağını 67'de Denizlispor gerçekleştirdi. Altı pasta topu önünde bulan Burak Çalık, dengesini kaybetmesine rağmen şutunu çekti, kaleci Burak topa sahip oldu. 77. dakikada ise maçın en net pozisyonu direkte patladı. İlk yarıda olduğu gibi Recep Niyaz'ın ortasında iyi yükselen Abdülkerim'in kafa şutunda top üst direkten geri geldi.
TAŞYÜREK: YÜKÜMÜZ AĞIR
Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, Denizlispor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu belirterek, "Kupada ve ligde dar bir kadro ile mücadele ediyoruz. Yükümüz hayli ağır" dedi.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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