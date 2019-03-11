Spor Toto 1. Lig'de görünüm
11 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Spor Toto 1. Lig'de görünüm

1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Ligin 25. haftasında sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan liderliğini sürdürdü.

1. Lig'in 25. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında , sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı ve 51 puana yükselerek averajla liderliğini sürdürdü.

Ligde sahasında Altay'ı 1-0 ile geçen ise aynı puanda 2. sırada yer aldı.

Ligin 25. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0

-Afjet Afyonspor: 0-4

Giresunspor-: 3-1

Adana Demirspor-: 0-0

Hatayspor-Eskişehirspor: 4-0

İstanbulspor-Altınordu: 0-1

Balıkesirspor Baltok-: 1-0

Gençlerbirliği-Altay: 1-0

Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: 0-0

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ABALI DENİZLİSPOR 25 15 6 4 40 23 17 51
2. GENÇLERBİRLİĞİ 25 16 3 6 38 22 16 51
3. OSMANLISPOR 25 15 3 7 34 15 19 48
4. ÜMRANİYESPOR 25 13 6 6 32 21 11 45
5. HATAYSPOR 25 12 8 5 36 17 19 44
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 25 12 6 7 42 21 21 42
7. ALTINORDU 25 11 9 5 33 18 15 42
8. ADANA DEMİRSPOR 25 11 5 9 33 30 3 38
9. BOLUSPOR 25 10 5 10 29 27 2 35
10. BALIKESİRSPOR BALTOK 25 10 5 10 26 29 -3 35
11. ALTAY 25 9 7 9 33 27 6 34
12. ADANASPOR 25 7 9 9 30 30 0 30
13. İSTANBULSPOR 25 5 11 9 29 35 -6 26
14. GİRESUNSPOR 25 6 8 11 25 32 -7 26
15. AFJET AFYONSPOR 25 6 7 12 32 39 -7 25
16. ESKİŞEHİRSPOR 25 6 7 12 26 46 -20 25
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 25 5 5 15 28 43 -15 20
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 25 0 2 23 8 79 -71 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

  1. 11.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Toto 1. Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN