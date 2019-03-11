Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Ligin 25. haftasında sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Abalı Denizlispor liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Abalı Denizlispor, sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı ve 51 puana yükselerek averajla liderliğini sürdürdü.
Ligde sahasında Altay'ı 1-0 ile geçen Gençlerbirliği ise aynı puanda 2. sırada yer aldı.
Ligin 25. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0
Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: 0-4
Giresunspor-Boluspor: 3-1
Adana Demirspor-Osmanlıspor: 0-0
Hatayspor-Eskişehirspor: 4-0
İstanbulspor-Altınordu: 0-1
Balıkesirspor Baltok-Adanaspor: 1-0
Gençlerbirliği-Altay: 1-0
Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: 0-0
PUAN DURUMU
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
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Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
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