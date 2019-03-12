TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (11.03.19) - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2019, Çarşamba
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TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (11.03.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (11.03.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

DERELİOĞLU, TOKAT'DA

TFF 2. Lig 'ta Tokatspor, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin eski milli yıldızı Oktay Derelioğlu ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi fesih edilen Koray Palaz'a da teşekkür edildi.

ELAZIĞ'A İSİM SPONSORU

ile Birevim AŞ arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. Bordo-beyazlı ekibin isminin, sözleşme gereği 9 ay süreyle Birevim Elazığspor olarak değiştiği belirtildi.

ÇAPA: "TARAFTARA BİR BORCUMUZ VAR"

Hatay yenilgisiyle düşme hattına gerileyen 'de, eleştiri oklarının hedefinde olan , takımına sahip çıktı. İdel kadroyu bulamadıklarını kabul eden tecrübeli hoca, "Altınordu maçıyla çıkışa geçeceğiz. Taraftarın eleştirilerine saygılıyız. Onlara bir borcumuz var ve bunu ödeyeceğiz" dedi.

SAMSUN HAKEME TEPKİLİ

'ta 'ya 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Samsunspor, hakem Ferhan Kestanlıoğlu'na tepki gösterdi. Başkan İsmail Uyanık, "Faul pozisyonu sonrasında golü yedik. Yenilmeseydik iyiydi fakat sonuna kadar gideceğiz" dedi.

'BENCE MAÇI KAZANDIK'

Gençlerbirliği karşısında 1-0 mağlup olmasına rağmen taraftarlarından alkış toplayan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar da beraberliğe üzülecek bir performans sergilediklerini ifade etti. Karafırtınalar, "Büyük Altay büyük oynar. Kaleci gününde olmasaydı galip gelirdik. Böyle oynadıktan sonra bence maçı biz kazandık" yorumunu yaptı.

ALTINORDU'DAN KRİTİK ZAFER

Uzun süre 10 kişi oynadığı İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Altınordu'da moraller yerinde... Play-off potasını takibini sürdüren İzmir ekibinde teknik patron , "İlk 6 adına çok önemli bir galibiyet aldığımız için oyuncularımı kutluyorum" sözlerini sarf etti.
  1. 12.3.2019
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