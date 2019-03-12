TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (11.03.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin eski milli yıldızı Oktay Derelioğlu ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmesi fesih edilen Koray Palaz'a da teşekkür edildi.
ELAZIĞ'A İSİM SPONSORU
Elazığspor ile Birevim AŞ arasında isim sponsorluğu sözleşmesi imzalandı. Bordo-beyazlı ekibin isminin, sözleşme gereği 9 ay süreyle Birevim Elazığspor olarak değiştiği belirtildi.
ÇAPA: "TARAFTARA BİR BORCUMUZ VAR"
Hatay yenilgisiyle düşme hattına gerileyen Eskişehir'de, eleştiri oklarının hedefinde olan Fuat Çapa, takımına sahip çıktı. İdel kadroyu bulamadıklarını kabul eden tecrübeli hoca, "Altınordu maçıyla çıkışa geçeceğiz. Taraftarın eleştirilerine saygılıyız. Onlara bir borcumuz var ve bunu ödeyeceğiz" dedi.
SAMSUN HAKEME TEPKİLİ
Beyaz Grup'ta Kastamonu'ya 1-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara alan Samsunspor, hakem Ferhan Kestanlıoğlu'na tepki gösterdi. Başkan İsmail Uyanık, "Faul pozisyonu sonrasında golü yedik. Yenilmeseydik iyiydi fakat sonuna kadar gideceğiz" dedi.
'BENCE MAÇI KAZANDIK'
Gençlerbirliği karşısında 1-0 mağlup olmasına rağmen taraftarlarından alkış toplayan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar da beraberliğe üzülecek bir performans sergilediklerini ifade etti. Karafırtınalar, "Büyük Altay büyük oynar. Kaleci gününde olmasaydı galip gelirdik. Böyle oynadıktan sonra bence maçı biz kazandık" yorumunu yaptı.
ALTINORDU'DAN KRİTİK ZAFER
Uzun süre 10 kişi oynadığı İstanbulspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Altınordu'da moraller yerinde... Play-off potasını takibini sürdüren İzmir ekibinde teknik patron Hüseyin Eroğlu, "İlk 6 adına çok önemli bir galibiyet aldığımız için oyuncularımı kutluyorum" sözlerini sarf etti.
- 12.3.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (11.03.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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