Gençlerbirliği maç fazlasıyla lider
Gençlerbirliği, yeni hocası İbrahim Üzülmez ile çıktığı ilk maçta 8 haftadır yenilmeyen Altay’ı Stancu’nun golüyle yenerek maç fazlasıyla lider oldu.
Spor Toto 1. Lig'de hafta içinde teknik direktör değişikliğine giden, Erkan Sözeri'nin yerine İbrahim Üzülmez'i getiren Gençlerbirliği yeni hocasıyla çıktığı ilk maçı kazandı. Başkent ekibi, 8 haftadır kaybetmeyen yükselişteki Altay'ı 1-0 mağlup etti. Alkaralar'ı galibiyete taşıyan golü 61'inci dakikada penaltıdan Bogdan Stancu kaydetti. Gençlerbirliği puanını 51'e yükseltip maç fazlasıyla yeniden liderliğe yükseldi.
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