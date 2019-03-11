Dört çeker Hatayspor

Spor Toto 1. Lig'de Hatayspor fırtınası esiyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig lideri Başakşehir ile Galatasaray'a evinde 4'er gol atarak adından söz ettiren bordo-beyazlılar, ligde de zirveyi zorluyor. Dün Eskişehirspor'u ağırlayan Hatay, maça çok hızlı başladı. 2'de Selim Ilgaz'ın sağdan ortasına yükselen Caner Hüseyin takımını öne geçirdi: 1-0. 16'da Selim Ilgaz ikinci asistini Mirkan'a yaptı: 2-0. 73'te Mesut'un ortasına kafayı Hamza Gür vurdu: 3-0. 84'te Hamza Gür penaltı kazandırdı. 85'te Mesut penaltıyı kaçırdı ama Hamza tamamladı: 4-0. Hatayspor bu sonuçla play-off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Es-Es ise averajla düşme hattına geriledi.