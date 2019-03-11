Balıkesirspor 3 puanı tek golle aldı
11 Mart 2019, Pazartesi
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3 puanı tek golle aldı

Balıkesirspor 3 puanı tek golle aldı

evinde ’u ’nun kafa vuruşuyla avladı. Bal-Kes bu galibiyetle alt sıralardan iyice uzaklaştı ve play-off hattına yaklaşmayı başardı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında , 'u 1-0 mağlup etti. 2. Dakikada Foxi'nin kullandığı kornerde kafaya çıkan Otoo auta gönderdi. 33'te Adanalı Hakan Barış 20 metreden kaleyi yokladı. 37'de Doğa İşeri'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı kafa ile ağlara gönderdi: 1-0. puanını 35 yaptı play-off iddiasını sürdürdü.

  1. 11.3.2019
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