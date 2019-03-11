Balıkesirspor 3 puanı tek golle aldı
Balıkesirspor evinde Adanaspor’u Mahatma Otoo’nun kafa vuruşuyla avladı. Bal-Kes bu galibiyetle alt sıralardan iyice uzaklaştı ve play-off hattına yaklaşmayı başardı.
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. 2. Dakikada Foxi'nin kullandığı kornerde kafaya çıkan Otoo auta gönderdi. 33'te Adanalı Hakan Barış 20 metreden kaleyi yokladı. 37'de Doğa İşeri'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Mahatma Otoo kafa ile ağlara gönderdi: 1-0. Balıkesir puanını 35 yaptı play-off iddiasını sürdürdü.
- 11.3.2019
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uzman analist gecen yıl başakşehiri yendik gs, ondan önceki sene yendik bjk şampiyon oldu.
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