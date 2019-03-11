Balıkesirspor 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. 2. Dakikada Foxi'nin kullandığı kornerde kafaya çıkan Otoo auta gönderdi. 33'te Adanalı Hakan Barış 20 metreden kaleyi yokladı. 37'de Doğa İşeri'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Mahatma Otoo kafa ile ağlara gönderdi: 1-0. Balıkesir puanını 35 yaptı play-off iddiasını sürdürdü.