TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (04.03.19)
05 Haziran 2019, Çarşamba
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1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (04.03.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (04.03.19)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

GAZİŞEHİR YENİDEN

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Gazişehir, Osmanlı galibiyetiyle yeniden play-off hattına girdi. Önümüzdeki hafta Elazığ'ı konuk edecek kırmızı-siyahlılar, ilk 2'yi zorlamanın planlarını yapmaya başladı.

OSMANLI UMUTLU

Geçtiğimiz hafta aldığı liderlik koltuğunu Gazişehir'e yenilerek devreden , umudunu koruyor. 'nün oyuncularına, "Başınız öne eğilmesin. Daha 10 hafta var" dediği öğrenildi.

'TELAFİ EDECEĞİZ'

Hatayspor ile son dakikadaki yediği golle 2-2 berabere kalan Altınordu, play-off hattından çıktı. İzmir ekibinin teknik adamı , "Üzgünüz ancak telafi edecek zamanımız var. 10 maçta iyi skorlar elde edebilecek güçteyiz" dedi.

SÖZERİ'DEN KESİK

İki haftalık galibiyet serisinin ardından Afyon'da tekleyen , Altay maçına odaklandı. 'nin, performansından memnun olmadığı Ahmet ilhan ve Jailton'a kesik atmayı düşündüğü öğrenildi.

JETLER'E TESELLİ

Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak düşme hattından çıkamayan Afjet Afyon; Giresun, ve İstanbulspor'un da puan kaybetmesiyle haftayı umutlu kapattı.

GÜLPINAR GAKGOŞ'TA

Düşme hattından kurtulamayan ve 'la yollarını ayıran , yeni teknik adamını buldu. Bordo-beyazlılar, son olarak Afyon'u çalıştıran Gülpınar'la her konuda anlaşma sağladı. Afyon'u 1. Lig'e taşıyan ve bu sezon 10. haftada istifa eden 40 yaşındaki hoca, dün kente gelerek ilk idmanına çıktı. İmzayı bugün atacak.

MENEMEN AĞIR YARALI

K.Maraş'a 4-1 yenilen , 'taki zirve yarışında ağır yara aldı. Teknik patron , hatalarını tekrar etmeyeceklerini söyledi.

FIRAT AÇILIŞI YAPTI

Türkıye profesyonel liglerinde forma giyen ilk işitme engelli futbolcu olan Tokatspor'lu , Sivas Bld. karşısında gol defterini açtı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun takımını öne geçirdiği maç 1-1 sona erdi.

"DAHA FAZLASI VAR"

Sakaryaspor, Amed maçındaki olaylarla ilgili, "Psikolojik harp yaşadık. Görünenden daha fazlası var" açıklamasını yaptı. Rakip oyuncuları kesici aletle yaraladığı iddia edilen Amed'li Mansur Çalar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN İYİ AKABUEZE!

2.5 sezondur forması giyen Akabueze, en golcü dönemini yaşıyor. Son olarak İstanbulspor ağları sarsan 29 yaşındaki Nijeryalı on numara, toplam gol sayısını 8'e çıkartarak 1.5 yıllık rakamını yakaladı.

MENEMEN AĞIR YARALI

K.Maraş'a 4-1 yenilen Menemen Belediye, Kırmızı Grup'taki zirve yarışında ağır yara aldı. Teknik patron Suat Kaya, hatalarını tekrar etmeyeceklerini söyledi.

  1. 5.3.2019
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