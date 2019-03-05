TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (04.03.19)

GAZİŞEHİR YENİDEN



İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Gazişehir, Osmanlı galibiyetiyle yeniden play-off hattına girdi. Önümüzdeki hafta Elazığ'ı konuk edecek kırmızı-siyahlılar, ilk 2'yi zorlamanın planlarını yapmaya başladı.

OSMANLI UMUTLU



Geçtiğimiz hafta aldığı liderlik koltuğunu Gazişehir'e yenilerek devreden Osmanlıspor, umudunu koruyor. Osman Özköylü'nün oyuncularına, "Başınız öne eğilmesin. Daha 10 hafta var" dediği öğrenildi.



'TELAFİ EDECEĞİZ'



Hatayspor ile son dakikadaki yediği golle 2-2 berabere kalan Altınordu, play-off hattından çıktı. İzmir ekibinin teknik adamı Hüseyin Eroğlu, "Üzgünüz ancak telafi edecek zamanımız var. 10 maçta iyi skorlar elde edebilecek güçteyiz" dedi.



SÖZERİ'DEN KESİK



İki haftalık galibiyet serisinin ardından Afyon'da tekleyen Gençlerbirliği, Altay maçına odaklandı. Erkan Sözeri'nin, performansından memnun olmadığı Ahmet ilhan ve Jailton'a kesik atmayı düşündüğü öğrenildi.



JETLER'E TESELLİ



Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kalarak düşme hattından çıkamayan Afjet Afyon; Giresun, Eskişehir ve İstanbulspor'un da puan kaybetmesiyle haftayı umutlu kapattı.



GÜLPINAR GAKGOŞ'TA



Düşme hattından kurtulamayan ve Erhan Altın'la yollarını ayıran Elazığspor, yeni teknik adamını buldu. Bordo-beyazlılar, son olarak Afyon'u çalıştıran Gülpınar'la her konuda anlaşma sağladı. Afyon'u 1. Lig'e taşıyan ve bu sezon 10. haftada istifa eden 40 yaşındaki hoca, dün kente gelerek ilk idmanına çıktı. İmzayı bugün atacak.



MENEMEN AĞIR YARALI



K.Maraş'a 4-1 yenilen Menemen Belediye, Kırmızı Grup'taki zirve yarışında ağır yara aldı. Teknik patron Suat Kaya, hatalarını tekrar etmeyeceklerini söyledi.



FIRAT AÇILIŞI YAPTI



Türkıye profesyonel liglerinde forma giyen ilk işitme engelli futbolcu olan Tokatspor'lu Fırat Kaya, Sivas Bld. karşısında gol defterini açtı. 24 yaşındaki kanat oyuncusunun takımını öne geçirdiği maç 1-1 sona erdi.



"DAHA FAZLASI VAR"

Sakaryaspor, Amed maçındaki olaylarla ilgili, "Psikolojik harp yaşadık. Görünenden daha fazlası var" açıklamasını yaptı. Rakip oyuncuları kesici aletle yaraladığı iddia edilen Amed'li Mansur Çalar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



EN İYİ AKABUEZE!



2.5 sezondur Boluspor forması giyen Akabueze, en golcü dönemini yaşıyor. Son olarak İstanbulspor ağları sarsan 29 yaşındaki Nijeryalı on numara, toplam gol sayısını 8'e çıkartarak 1.5 yıllık rakamını yakaladı.



MENEMEN AĞIR YARALI



K.Maraş'a 4-1 yenilen Menemen Belediye, Kırmızı Grup'taki zirve yarışında ağır yara aldı. Teknik patron Suat Kaya, hatalarını tekrar etmeyeceklerini söyledi.