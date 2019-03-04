Altay evinde güldü

Maçın 32'nci dakikasında maçın tek golünü atan Paixao, takımına kritik 3 puanı getirdi. Bu sonuçla 34 puana yükselen İzmir ekibi 10'uncu basamağa kadar yükseldi. Balıkesirspor ise 32 puanda kaldı, 11'inci sıraya geriledi.



MAÇTAN DAKİKALAR



31'inci dakikada Furkan'ın ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Murat Uslu'nun ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta top auta gitti.

32'nci dakikada Altay öne geçti. Kappel çalımlarla son çizgiye indikten sonra kale önündeki Paxiao'ya çıkardı, Paxiao da müsait pozisyonda golü yaptı: 1-0

36'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Nizamettin doğrudan kaleyi düşündü, meşin yuvarlak oyun alanını terk etti.

65'nci dakikada hızlı gelişen Altay atağında soldan bindiren Kappel yerden ortaladı. Paixao'dan önce Balıkesirspor kalecisi Vukovic topa sahip olup tehlikeyi önledi.

76'ncı dakikada Sedat'ın pasına hareketlenen Otoo'nun şutunda top yandan oyun alanını terk etti.

80'inci dakikada Murat'ın sağdan ortaladığı topa Tatos sert vurdu, meşin yuvarlak Balıkesirspor savunmasından döndü.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇIN ARDINDAN



Spor Toto 1. Lig'de Altay'ın sahasında Balıkesirspor Baltok'u tek golle geçtiği maçın ardından teknik adamlar karşılaşmayı değerlendirdi.



Balıkesirspor Baltok galibiyetiyle üst üste 4. maçını kazanan Altay'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, kalan haftalarda da bu performansı sürdürerek Play-off için avantajlı konuma gelmek istediklerini söyledi. Karafırtınalar, "Son 5 maçta 13 puan oldukça yüksek bir ortalama. İlk yarıda 17 puan toplayan takım, bu süreçte 13 puan topladı. Bu hiç kolay değil, takdir edilmesi gereken bir şey. Bu puanları almasak belki de düşmenin en büyük adaylarından olacaktık. Kalan haftalarda bu performansı sürdürerek Play-off için avantajlı duruma geçmek istiyoruz. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Yarından itibaren o maça hazırlanmaya başlayacağız" dedi.



Balıkesirspor Baltok cephesi



Haftayı mağlubiyetle kapatan Balıkesirspor Baltok'un Teknik Direktörü Giray Bulak ilk yarıda oynadıkları kötü oyun sebebiyle mağlup olduklarını söyledi. Bulak, "Gol attığımızda sorunları çözen bir takımız ama atamadığımız da işler zorlaşıyor. Tek golle mağlup olmak ikinci yarıda alışkanlık haline geldi. İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Rakibin attığı golde Süleyman Abay'ın talihsiz bir blokajı vardı. Talihsiz bir şekilde golü kalemizde gördük. Oyuncularım da golde pozisyon hatası yaptı. İkinci yarıda sahaya yüreğimizi koyduk. Oyunu ele geçirmemize rağmen golü bulamadık. Oyuncularıma ilk yarıda gösterdikleri performanstan dolayı kızgınım ama ikinci yarıda oynadıkları oyundan da memnunum" ifadelerini kullandı.



STAT: Atatürk

HAKEMLER: Süleyman Abay (xx), Gökmen Olgaç (xx), Seyfettin Ünal (xx)

ALTAY: Aydın (xxx) - Yasin (xx), Gençer (xxx), Ulaş (xx), Özgür (xxx), Ferhat (xx), Murat (xxx), Tatos (xx) (Dk. 85 Oğuz Han), Furkan (xx) (Dk. 70 İbrahim Akın x), Kappel (xx), Paixao (xxx) (Dk. 90+3 İbrahim Öztürk)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xx) - Okan (xx) (Dk. 75 Mehmet x), Cüneyt (xx), Furkan (xx), Doğa (xx), Cumali (xx), Nizamettin (x) (Dk. 89 Anıl), Foxi (x) (Dk. 75 Muhammed x), Otoo (xx), Sedat (xx), Beleck (xx)

GOL: Dk. 32 Paixao (Altay)

SARI KARTLAR: Nizamettin, Foxi, Cüneyt, Otoo (Balıkesirspor) - Kappel (Altay)