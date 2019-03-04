Spor Toto 1. Lig'de görünüm
04 Mart 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Spor Toto 1. Lig'de görünüm

1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Ligin 24. haftasında deplasmanda 'u 2-1 yenen liderliğe yükseldi.

1. Lig'in 24. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Altay, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda 'u 2-1 yenen , puanını 50'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi.

48 puanla ikinci, ise 47 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Ligin 24. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

-Giresunspor: 1-1

Tetiş Yapı -Abalı Denizlispor: 1-2

Eskişehirspor-Adana Demirspor: 1-2

Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: 0-1

Altınordu-Hatayspor: 2-2

Ümraniyespor-Kardemir : 3-0

-İstanbulspor: 2-1

Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: 0-0

Altay-Balıkesirspor Baltok: 1-0

PUAN DURUMU

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P
1. ABALI DENİZLİSPOR 24 15 5 4 40 23 17 50
2. GENÇLERBİRLİĞİ 24 15 3 6 37 22 15 48
3. OSMANLISPOR 24 15 2 7 34 15 19 47
4. ÜMRANİYESPOR 24 13 5 6 32 21 11 44
5. HATAYSPOR 24 11 8 5 32 17 15 41
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 24 11 6 7 40 21 19 39
7. ALTINORDU 24 10 9 5 32 18 14 39
8. ADANA DEMİRSPOR 24 11 4 9 33 30 3 37
9. BOLUSPOR 24 10 5 9 28 24 4 35
10. ALTAY 24 9 7 8 33 26 7 34
11. BALIKESİRSPOR BALTOK 24 9 5 10 25 29 -4 32
12. ADANASPOR 24 7 9 8 30 29 1 30
13. İSTANBULSPOR 24 5 11 8 29 34 -5 26
14. ESKİŞEHİRSPOR 24 6 7 11 26 42 -16 25
15. GİRESUNSPOR 24 5 8 11 22 31 -9 23
16. AFJET AFYONSPOR 24 5 7 12 28 39 -11 22
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 24 5 5 14 28 41 -13 20
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 24 0 2 22 8 75 -67 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

  1. 04.03.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Toto 1. Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN