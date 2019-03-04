Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Ligin 24. haftasında deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenen Abalı Denizlispor liderliğe yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Altay, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenen Abalı Denizlispor, puanını 50'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Gençlerbirliği 48 puanla ikinci, Osmanlıspor ise 47 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Ligin 24. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Adanaspor-Giresunspor: 1-1
Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor: 1-2
Eskişehirspor-Adana Demirspor: 1-2
Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: 0-1
Altınordu-Hatayspor: 2-2
Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor: 3-0
Boluspor-İstanbulspor: 2-1
Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: 0-0
Altay-Balıkesirspor Baltok: 1-0
PUAN DURUMU
Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|ABALI DENİZLİSPOR
|24
|15
|5
|4
|40
|23
|17
|50
|2.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|15
|3
|6
|37
|22
|15
|48
|3.
|OSMANLISPOR
|24
|15
|2
|7
|34
|15
|19
|47
|4.
|ÜMRANİYESPOR
|24
|13
|5
|6
|32
|21
|11
|44
|5.
|HATAYSPOR
|24
|11
|8
|5
|32
|17
|15
|41
|6.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|24
|11
|6
|7
|40
|21
|19
|39
|7.
|ALTINORDU
|24
|10
|9
|5
|32
|18
|14
|39
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|24
|11
|4
|9
|33
|30
|3
|37
|9.
|BOLUSPOR
|24
|10
|5
|9
|28
|24
|4
|35
|10.
|ALTAY
|24
|9
|7
|8
|33
|26
|7
|34
|11.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|24
|9
|5
|10
|25
|29
|-4
|32
|12.
|ADANASPOR
|24
|7
|9
|8
|30
|29
|1
|30
|13.
|İSTANBULSPOR
|24
|5
|11
|8
|29
|34
|-5
|26
|14.
|ESKİŞEHİRSPOR
|24
|6
|7
|11
|26
|42
|-16
|25
|15.
|GİRESUNSPOR
|24
|5
|8
|11
|22
|31
|-9
|23
|16.
|AFJET AFYONSPOR
|24
|5
|7
|12
|28
|39
|-11
|22
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|24
|5
|5
|14
|28
|41
|-13
|20
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|24
|0
|2
|22
|8
|75
|-67
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
- 04.03.2019
-
Son dakika: Mehmet Özdilek'le yollar ayrıldı
Toplam 1
Yorum
thebarbaros mehmet özdilek çok iyi ve başarılı bir futbolcuydu ama nedense o kadar başarılı bir teknik direktör olamadı.
-
Luyindama klasiği
Toplam 1
Yorum
hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
-
Diagne ve Mitroglou Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Toplam 1
Yorum
hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
Spor Toto 1. Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.