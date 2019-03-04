Karabükspor'ten tecrübesizlik vurgusu
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "İyi oynuyoruz, mücadele ediyoruz ancak bir türlü tecrübesizliğin önüne geçemiyoruz." dedi.
Oyuncuların büyük bölümünün bu sezon profesyonel yapıldığına dikkati çeken Yüksel, "Çocuklar canla başla, varlarını yoklarını ortaya koyuyorlar ancak olmuyor. İyi oynuyoruz, mücadele ediyoruz ancak bir türlü tecrübesizliğin önüne geçemiyoruz. Dün deplasmanda oynadığımız ve 3-0 kaybettiğimiz Ümraniyespor maçında da aynı sorun vardı. İyi oynadık ancak tecrübe farkı ortaya çıktı. Çok kırılgan bir takımız. Çocuklardan çok şey istiyoruz. Ülkenin ikinci büyük ligine attık ve yalnız bıraktık. Karabük bu çocuklara sahip çıkmıyor." diye konuştu.
Yüksel, şanssızlıklarını hafta sonu Afjet Afyonspor ile sahalarında oynayacakları maçta kırmak istediklerini sözlerine ekledi.
- 04.03.2019
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hagi10 kafa vururken gözlerini kapatmasa gelen 2 top gol olcak
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hagi10 sezonun sonunda diagneyii araplara 15 e satarız her türlü. belhanda fegholi fernando onlarıda satarız. iyi bütçe oluşturur 7 8 adam alırız
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