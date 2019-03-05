Altay vites arttırdı!

Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın son karşılaşmasında Balıkesirspor Baltok'u konuk eden Altay, golcüsü Marco Paixao ile 3 puana uzanırken üst üste 4'üncü galibiyetini aldı: 1-0. İzmir'in siyah-beyazlı ekibine galibiyeti getiren gol, 32. dakikada Yunan forvetten geldi. Bu dakikada Kappel çalımlarla son çizgiye indikten sonra kale önündeki Paxiao'ya çıkardı, Portekizli de müsait pozisyonda golü yaptı. Marco Paixao, bu sezon 23. maçında 19. golünü kaydetti. 34 puanla 10. sıraya yükselen Altay, pazar günü Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Balıkesirspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.