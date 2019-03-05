Altay vites arttırdı!
Haftanın kapanış maçında ağırladığı Balıkesirspor’u tek golle geçen siyah-beyazlılar, ligde üst üste 4’üncü galibiyetini aldı.
Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın son karşılaşmasında Balıkesirspor Baltok'u konuk eden Altay, golcüsü Marco Paixao ile 3 puana uzanırken üst üste 4'üncü galibiyetini aldı: 1-0. İzmir'in siyah-beyazlı ekibine galibiyeti getiren gol, 32. dakikada Yunan forvetten geldi. Bu dakikada Kappel çalımlarla son çizgiye indikten sonra kale önündeki Paxiao'ya çıkardı, Portekizli de müsait pozisyonda golü yaptı. Marco Paixao, bu sezon 23. maçında 19. golünü kaydetti. 34 puanla 10. sıraya yükselen Altay, pazar günü Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Balıkesirspor ise Adanaspor'u ağırlayacak.
- 5.3.2019
-
Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
-
Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
-
Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Altay vites arttırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.