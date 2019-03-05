Altay vites arttırdı!
05 Haziran 2019, Çarşamba
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Altay vites arttırdı!

Altay vites arttırdı!

Haftanın kapanış maçında ağırladığı Balıkesirspor’u tek golle geçen siyah-beyazlılar, ligde üst üste 4’üncü galibiyetini aldı.

1. Lig'de 24. haftanın son karşılaşmasında Balıkesirspor Baltok'u konuk eden Altay, golcüsü ile 3 puana uzanırken üst üste 4'üncü galibiyetini aldı: 1-0. İzmir'in siyah-beyazlı ekibine galibiyeti getiren gol, 32. dakikada Yunan forvetten geldi. Bu dakikada Kappel çalımlarla son çizgiye indikten sonra kale önündeki Paxiao'ya çıkardı, Portekizli de müsait pozisyonda golü yaptı. Marco Paixao, bu sezon 23. maçında 19. golünü kaydetti. 34 puanla 10. sıraya yükselen Altay, pazar günü deplasmanına çıkacak. Balıkesirspor ise 'u ağırlayacak.

  1. 5.3.2019
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