Adana Demirspor kapalı gişe oynayacak

Son iki maçında Altınordu ve Eskişehirspor'u mağlup ederek play-off için umutlanan Adana Demirspor, zirveden inen Osmanlıspor'a bir darbe daha vurmak istiyor. Eskişehir deplasmanı için ayrılan yaklaşık 1500 kişilik bileti bitiren mavi-lacivertliler, bu kez kendi evinde şov yapacak. Dün satışa çıkan biletlere yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Taraftarların, Adana 5 Ocak Stadı'nın hınca hınç doldurması bekleniyor.



NÖBETÇİ GLADKY



Adana Demir'in devre arasında Ç. Rize'den kadrosuna kattığı Gladky, lige ısınmaya başladı. Geçtiğimiz hafta sonradan oyuna girdiği Altınordu maçında siftah yapan Belaruslu forvet, 29 dakika sahada kaldığı Eskişehir karşılaşmasında golünü atmayı başardı.