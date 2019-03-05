Adana Demirspor kapalı gişe oynayacak
Mavi-Şimşekler, Osmanlı karşısında tribünde şova hazırlanıyor.
Son iki maçında Altınordu ve Eskişehirspor'u mağlup ederek play-off için umutlanan Adana Demirspor, zirveden inen Osmanlıspor'a bir darbe daha vurmak istiyor. Eskişehir deplasmanı için ayrılan yaklaşık 1500 kişilik bileti bitiren mavi-lacivertliler, bu kez kendi evinde şov yapacak. Dün satışa çıkan biletlere yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Taraftarların, Adana 5 Ocak Stadı'nın hınca hınç doldurması bekleniyor.
NÖBETÇİ GLADKY
Adana Demir'in devre arasında Ç. Rize'den kadrosuna kattığı Gladky, lige ısınmaya başladı. Geçtiğimiz hafta sonradan oyuna girdiği Altınordu maçında siftah yapan Belaruslu forvet, 29 dakika sahada kaldığı Eskişehir karşılaşmasında golünü atmayı başardı.
- 5.3.2019
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Kerimoğlu sesleri
Toplam 1
Yorum
Hatyli Kerimoğlu iyidr hayrlisi Hatay kaldığı yerden devam
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Pektemek, 13 milyon euro demek!
Toplam 1
Yorum
md mustafa nın bjk de oynayamayacağını yönetimde biliyordu .bence ona verilen para başkaları tarafından bölüşüldü
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Muric Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
abdullah yıldırım iste bu cımbom ıstedığini alır hayırlı olsun
Adana Demirspor kapalı gişe oynayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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