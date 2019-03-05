Adana Demirspor kapalı gişe oynayacak
05 Haziran 2019, Çarşamba
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kapalı gişe oynayacak

Adana Demirspor kapalı gişe oynayacak

Mavi-Şimşekler, Osmanlı karşısında tribünde şova hazırlanıyor.

Son iki maçında Altınordu ve 'u mağlup ederek play-off için umutlanan , zirveden inen 'a bir darbe daha vurmak istiyor. deplasmanı için ayrılan yaklaşık 1500 kişilik bileti bitiren mavi-lacivertliler, bu kez kendi evinde şov yapacak. Dün satışa çıkan biletlere yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Taraftarların, Adana 5 Ocak Stadı'nın hınca hınç doldurması bekleniyor.

NÖBETÇİ GLADKY

Adana Demir'in devre arasında Ç. Rize'den kadrosuna kattığı Gladky, lige ısınmaya başladı. Geçtiğimiz hafta sonradan oyuna girdiği Altınordu maçında siftah yapan Belaruslu forvet, 29 dakika sahada kaldığı Eskişehir karşılaşmasında golünü atmayı başardı.

  1. 5.3.2019
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