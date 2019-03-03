Elazığspor’da Erhan Altın dönemi erken bitti
Spor Toto 1. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Elazığspor’da Teknik Direktör Erhan Altın’la yollar ayrıldı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da Erhan Altın dönemi bitti. Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan Gençlerbirliği maçı öncesi göreve getirilen ve Elazığspor'un başında 3 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. Ayrılığın kesinleştiğini İHA muhabirine bildiren Elazığspor Başkanı Selçuk Öztürk, "Erhan hocamıza takımımıza verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Pazartesi günü itibariyle yeni teknik direktör için görüşmelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.
Erhan Altın yönetiminde 3 maça çıkan Elazığspor, 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı.
- 03.03.2019
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Filede derbi heyecanı
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EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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sek gs maçından önce sakatlanması manidar
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Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
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FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Elazığspor’da Erhan Altın dönemi erken bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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