Elazığspor’da Erhan Altın dönemi erken bitti
03 Mart 2019, Pazar
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’da dönemi erken bitti

Elazığspor’da Erhan Altın dönemi erken bitti

Spor Toto 1. Lig’de kümede kalma mücadelesi veren ’da Teknik Direktör ’la yollar ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'da dönemi bitti. Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında oynanan maçı öncesi göreve getirilen ve Elazığspor'un başında 3 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcıyla yollar ayrıldı. Ayrılığın kesinleştiğini İHA muhabirine bildiren Elazığspor Başkanı , "Erhan hocamıza takımımıza verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaşantısında başarılar diliyoruz. Pazartesi günü itibariyle yeni teknik direktör için görüşmelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

Erhan Altın yönetiminde 3 maça çıkan Elazığspor, 2 mağlubiyet 1 galibiyet aldı.

  1. 03.03.2019
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