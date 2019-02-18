Afyonspor şimşek gibi
18 Şubat 2019, Pazartesi
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Afyonspor şimşek gibi

Afyonspor şimşek gibi

Yeni hocası ile çıktığı ilk maçta Dauda’nın golleriyle geriye düşen Afyet Afyonspor, Aykut ve (2) ile 3 puanı aldı.

1. Lig'de düşme potasında bulunan Afjet Afyonspor, 4 gün önce göreve gelen yeni teknik direktörü ile çıktığı lik maçta Giresunspor'u 3-2 yendi. 22 puanla tehlikeli bölgenin sınırında olan Giresunspor karşısında Dauda'nın golerine engel olamayarak iki kez geriye düşen Ege temsilcisi, Aykut ve 'ın (2) karşılık vermesiyle galibiyete uzandı ve 21 puana yüksedi. Afyonspor, haftaya deplasmanına çıkacak.

  1. 18.2.2019
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