Afyonspor şimşek gibi

Spor Toto 1. Lig'de düşme potasında bulunan Afjet Afyonspor, 4 gün önce göreve gelen yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile çıktığı lik maçta Giresunspor'u 3-2 yendi. 22 puanla tehlikeli bölgenin sınırında olan Giresunspor karşısında Dauda'nın golerine engel olamayarak iki kez geriye düşen Ege temsilcisi, Aykut ve Oltan'ın (2) karşılık vermesiyle galibiyete uzandı ve 21 puana yüksedi. Afyonspor, haftaya Balıkesir deplasmanına çıkacak.