Afyonspor şimşek gibi
Yeni hocası Yusuf Şimşek ile çıktığı ilk maçta Dauda’nın golleriyle geriye düşen Afyet Afyonspor, Aykut ve Oltan (2) ile 3 puanı aldı.
Spor Toto 1. Lig'de düşme potasında bulunan Afjet Afyonspor, 4 gün önce göreve gelen yeni teknik direktörü Yusuf Şimşek ile çıktığı lik maçta Giresunspor'u 3-2 yendi. 22 puanla tehlikeli bölgenin sınırında olan Giresunspor karşısında Dauda'nın golerine engel olamayarak iki kez geriye düşen Ege temsilcisi, Aykut ve Oltan'ın (2) karşılık vermesiyle galibiyete uzandı ve 21 puana yüksedi. Afyonspor, haftaya Balıkesir deplasmanına çıkacak.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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