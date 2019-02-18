Osmanlıspor'dan net galibiyet

Spor Toto 1. Lig'de, Osmanlıspor fırtınası hız kesmeden sürüyor. Osman Özköylü'nün göreve gelmesinden sonra yenilgi yüzü görmeyen mor-sarılılar, evinde Karabükspor'u da 3-0'la geçti. Karşılaşmaya nızlı başlayan Osmanlı, kilidi 30. dakikada açtı. Kullanılan köşe vuruşunda kafa vuruşunu yapan Gueye durumu 1-0 yaptı. Devre bu skorla geçilirken, 52'de sahne alan Ayuk farkı ikiye çıkardı: 2-0. Karşılaşmanın bu sonuçla biteceği düşünülürken 90+3'te sahne alan Gueye yaptığı dubleyle 3-0'ı tayin etti. Bu galibiyetle üst üste 9. zaferini kazanan Osmanlıspor, 44 puana yükseldi. Bu sezon zor günler geçiren Karabükspor ise eksi 1 puanda kaldı.