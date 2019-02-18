Altınordu bir attı üç aldı
Altınordu, Gazişehir’i genç yeteneği Alican’ın golüyle mağlup etti. Bu galibiyetle 38 puana yükselen İzmir temsilcisi, play-off potasındaki rakibinin üstüne çıktı.
Spor Toto 1. Lig'de 35 puana sahip Altınordu ile Gazişehir'in mücadelesinde kazanan İzmir ekibi oldu. Geçtiğimiz hafta aldığı Denizli mağlubiyetinin yaralarını sarmak isteyen Altınordu, rakibi karşısında 31'de Alican Özfesli'nin ceza yayı üzerinden vuruşuyla öne geçti: 1-0. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca 3 puana uzanan Altınordu, 38 puana yükselerek rakibini geride bıraktı.
- 18.2.2019
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin bu fernandonun geldiğindeki ilk 7-8 maç hariç budur dediğim tek maçı yok ndiaye hayalet belhanda hep aynı diagne tipik bizim lig orta sıra
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Galatasaray turu Portekiz'e bıraktı
Toplam 16
Yorum
austin gskalitesi düşürüldü marcao,luyindama bunlar vasattkmın orta oyuncuları diagne sadece bizim ligde bişey yapmış adam ortasaha zaten hep bitik
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İspanyol hakem Aslan’ı yaktı
Toplam 10
Yorum
OSMO Hakemlerde insandır hata yapabilir
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