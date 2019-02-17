Elazığspor kampa girdi
17 Şubat 2019, Pazar
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kampa girdi

Elazığspor kampa girdi

, takımın yeni oyuncuları ile teknik heyetin kaynaşması adına Antalya’da kampa girdi.

maçı sonrası takım içindeki kaynaşmanın arttırılması amacıyla Antalya'da yapılması planlanan mini kamp için bordo-beyazlı ekip, Antalya'ya gitti. Ligin 23. haftasında deplasmanda oynanacak olan maçı hazırlıklarını bordo-beyazlı ekip burada sürdürecek. Teknik Direktör Erhan Altın'ın isteğiyle Antalya'da yapılacak olan mini kamp sayesinde yeni transferlerin teknik heyetle kaynaşması hedefleniyor. Bu kapsamda Antalya'ya geçen bordo-beyazlı Kafile, konakladığı otele yerleşti. Hazırlıklarına cuma gününe kadar Antalya'da devam edecek olan , Karabük'e geçecek.


Teknik Direktör Erhan Altın'ın takdiriyle Elazığspor'un 30 kişilik Antalya kampı kadrosunda, Ahmet Sabri Fener, , Emrah Gür, Ali Karataş, Nuh Naci Kırlankıçoğlu, Tufan Kelleci, Idrissa Diarra, Ahmet Burak Solakel, Serge Akakpo, Gökhan Akkan, Kadir Taşoğlu, , Abdülkadir Kayalı, Mustafa Eskihellaç, Cengizhan Akgün, Boubacar Traore, Dialo, Georgios Georgiadis, Lamine Diarra, Eren Çinkılınç, Onur Alsu, Muhammed İldız, , Bekamenga, Abel Camara, Rüştü Hanlı, Emir Gökçe, Serdar Özbayraktar, Yiğitcan Erdoğan ve Murat Ceylan yer aldı.

  1. 17.2.2019 18:38
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