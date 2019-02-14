TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.02.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
İDMAN SAHAMIZ YOK
Balıkesir Teknik Direktörü Giray Bulak, tesislerde antrenman yapacak sahalarının olmadığını söyledi. Bulak, "Her çalışmamızda kulüpten 400 lira para alınıyormuş. Tesislerin Balıkesir'in emrinde olması lazım" dedi. Bulak, Ümraniye maçını kazanacaklarını da söyledi.
21 PUAN ALABİLİRİZ
Elazığspor'un yeni hocası Erhan Altın, takımıyla ilk idmanına çıktı. Altın, "Önümüzde 13 maç, 39 puan var, en azından 20-21 puanına talibiz" yorumunu yaptı. Bu hafta yapılacak G.Birliği maçının oldukça zor geçeceğini belirten Altın, "Gençlerbirliği şampiyonluk yarışını bırakmaz" dedi.
REHAVET OLMADI
Ligde son 8 maçını kazanarak 2. sıraya yükselen Osmanlıspor'da yönetici Cenk Karayel konuştu. Osman Özköylü beraber iyi bir ivme yakaladıklarını söyleyen Karayel, "Takımda rehavet yok. Süper Lig'e çıkmayı konuşmuyoruz. Sadece önümüzdeki maçı konuşuyoruz" yorumunu yaptı.
ŞİMŞEK İMZA
Afyonspor teknik direktör Yusuf Şimşek ile 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı. Şimşek en son Karagümrük'te çalıştı. Afyon bu sezon Serhat Gülpınar ve Serhat Güller'den sonra üçüncü hocaya imza attırdı.
ADANA STADI'NIN ÇATISI TAMAM
Adana'da 33 bin kapasiteli yeni stadın çatısı tamamlandı. UEFA kriterleri sebebiyle stadın inşaatının uzadığı belirtildi. Yeni stadyumun yeni sezonda hazır olacağı kaydedildi.
KISA... KISA... KISA...
- TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Bucaspor, teknik direktörlük görevi için Levent Eriş ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.
- Gazişehir'de sakatlanan Yonathan Del Valle'nin yaklaşık olarak 3 ile 4 hafta arasında forma giyemeyeceği açıklandı.
- Adana Demirspor taraftarları, Hatayspor deplasmanında kendileri için satışa çıkan biletleri yaklaşık 2 dakikada bitirdi.
- Hatay'da sakatlanan Tom, 4 hafta forma giyemeyecek.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 1
Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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