TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.02.19)

İDMAN SAHAMIZ YOK



Balıkesir Teknik Direktörü Giray Bulak, tesislerde antrenman yapacak sahalarının olmadığını söyledi. Bulak, "Her çalışmamızda kulüpten 400 lira para alınıyormuş. Tesislerin Balıkesir'in emrinde olması lazım" dedi. Bulak, Ümraniye maçını kazanacaklarını da söyledi.

21 PUAN ALABİLİRİZ



Elazığspor'un yeni hocası Erhan Altın, takımıyla ilk idmanına çıktı. Altın, "Önümüzde 13 maç, 39 puan var, en azından 20-21 puanına talibiz" yorumunu yaptı. Bu hafta yapılacak G.Birliği maçının oldukça zor geçeceğini belirten Altın, "Gençlerbirliği şampiyonluk yarışını bırakmaz" dedi.



REHAVET OLMADI



Ligde son 8 maçını kazanarak 2. sıraya yükselen Osmanlıspor'da yönetici Cenk Karayel konuştu. Osman Özköylü beraber iyi bir ivme yakaladıklarını söyleyen Karayel, "Takımda rehavet yok. Süper Lig'e çıkmayı konuşmuyoruz. Sadece önümüzdeki maçı konuşuyoruz" yorumunu yaptı.



ŞİMŞEK İMZA



Afyonspor teknik direktör Yusuf Şimşek ile 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı. Şimşek en son Karagümrük'te çalıştı. Afyon bu sezon Serhat Gülpınar ve Serhat Güller'den sonra üçüncü hocaya imza attırdı.



ADANA STADI'NIN ÇATISI TAMAM



Adana'da 33 bin kapasiteli yeni stadın çatısı tamamlandı. UEFA kriterleri sebebiyle stadın inşaatının uzadığı belirtildi. Yeni stadyumun yeni sezonda hazır olacağı kaydedildi.



KISA... KISA... KISA...



- TFF 3. Lig 3. Grup ekibi Bucaspor, teknik direktörlük görevi için Levent Eriş ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.

- Gazişehir'de sakatlanan Yonathan Del Valle'nin yaklaşık olarak 3 ile 4 hafta arasında forma giyemeyeceği açıklandı.

- Adana Demirspor taraftarları, Hatayspor deplasmanında kendileri için satışa çıkan biletleri yaklaşık 2 dakikada bitirdi.

- Hatay'da sakatlanan Tom, 4 hafta forma giyemeyecek.