TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.02.19)
14 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.02.19)

1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.02.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.02.19)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

İDMAN SAHAMIZ YOK

Balıkesir Teknik Direktörü Giray Bulak, tesislerde antrenman yapacak sahalarının olmadığını söyledi. Bulak, "Her çalışmamızda kulüpten 400 lira para alınıyormuş. Tesislerin Balıkesir'in emrinde olması lazım" dedi. Bulak, Ümraniye maçını kazanacaklarını da söyledi.

21 PUAN ALABİLİRİZ

'un yeni hocası , takımıyla ilk idmanına çıktı. Altın, "Önümüzde 13 maç, 39 puan var, en azından 20-21 puanına talibiz" yorumunu yaptı. Bu hafta yapılacak G.Birliği maçının oldukça zor geçeceğini belirten Altın, "Gençlerbirliği şampiyonluk yarışını bırakmaz" dedi.

REHAVET OLMADI

Ligde son 8 maçını kazanarak 2. sıraya yükselen Osmanlıspor'da yönetici Cenk Karayel konuştu. beraber iyi bir ivme yakaladıklarını söyleyen Karayel, "Takımda rehavet yok. Süper Lig'e çıkmayı konuşmuyoruz. Sadece önümüzdeki maçı konuşuyoruz" yorumunu yaptı.

ŞİMŞEK İMZA

Afyonspor teknik direktör ile 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı. Şimşek en son Karagümrük'te çalıştı. Afyon bu sezon Serhat Gülpınar ve Serhat Güller'den sonra üçüncü hocaya imza attırdı.

ADANA STADI'NIN ÇATISI TAMAM

Adana'da 33 bin kapasiteli yeni stadın çatısı tamamlandı. kriterleri sebebiyle stadın inşaatının uzadığı belirtildi. Yeni stadyumun yeni sezonda hazır olacağı kaydedildi.

KISA... KISA... KISA...

- 3. Lig 3. Grup ekibi Bucaspor, teknik direktörlük görevi için ile sezon sonuna kadar anlaştıklarını açıkladı.
- Gazişehir'de sakatlanan Yonathan Del Valle'nin yaklaşık olarak 3 ile 4 hafta arasında forma giyemeyeceği açıklandı.
- taraftarları, Hatayspor deplasmanında kendileri için satışa çıkan biletleri yaklaşık 2 dakikada bitirdi.
- 'da sakatlanan Tom, 4 hafta forma giyemeyecek.

  1. 14.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (13.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN