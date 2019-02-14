Denizlispor temkinli

Lig lideri Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz açıklamalarda bulundu. İldiz, Eskişehir karşılaşmasının zor geçeceğini belirterek, "Sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskişehir karşısında işimiz kolay olmayacak. Onlar da kazanmak isteyecek, ama bizim de kaybetmeye tahammülümüz yok. Eskişehir'de güzel bir futbol akşamı olacak" dedi.



YAKALANIRIZ



Puan kaybettikleri anda liderliği kaybedeceklerini söyleyen İldiz, "Zirvede rüzgarlar ve fırtınalar çok sert eser. Burada sağlam durmak lazım, koşarken tökezlemememiz lazım. Çünkü durduğumuz an bizi yakalayacaklar. Bu nedenle ligde henüz bir kopma olmaz. Bu ağır dönemi kayıpsız geçen takımlar avantajlı olur" dedi.