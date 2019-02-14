Denizlispor temkinli
Denizlispor’un hocası Yücel İldiz, “Ayakta sağlam durmamız ve tökezlemememiz lazım. Eskişehir maçında puan kaybetmeye tahammülümüz yok” diye konuştu.
Lig lideri Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz açıklamalarda bulundu. İldiz, Eskişehir karşılaşmasının zor geçeceğini belirterek, "Sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eskişehir karşısında işimiz kolay olmayacak. Onlar da kazanmak isteyecek, ama bizim de kaybetmeye tahammülümüz yok. Eskişehir'de güzel bir futbol akşamı olacak" dedi.
YAKALANIRIZ
Puan kaybettikleri anda liderliği kaybedeceklerini söyleyen İldiz, "Zirvede rüzgarlar ve fırtınalar çok sert eser. Burada sağlam durmak lazım, koşarken tökezlemememiz lazım. Çünkü durduğumuz an bizi yakalayacaklar. Bu nedenle ligde henüz bir kopma olmaz. Bu ağır dönemi kayıpsız geçen takımlar avantajlı olur" dedi.
- 14.2.2019
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
Toplam 1
Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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