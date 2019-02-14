Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliğinden Demirören'e ziyaret
14 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliğinden Demirören'e ziyaret

Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliğinden Demirören'e ziyaret

Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliğinden Demirören'e ziyaret

Spor Toto 1. Lig Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, () Başkanı 'i ziyaret etti.

'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez ve Erhan Kamışlı'nın da yer aldığı bildirildi.

Ziyarette 'e Spor Toto 1. Lig ve Kulübü Başkanı tarafından plaket takdim edildiği kaydedildi.

  1. 14.2.2019 18:34
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliğinden Demirören'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN