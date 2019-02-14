Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliğinden Demirören'e ziyaret
Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i ziyaret etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez ve Erhan Kamışlı'nın da yer aldığı bildirildi.
Ziyarette Yıldırım Demirören'e Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği ve Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak tarafından plaket takdim edildiği kaydedildi.
- 14.2.2019 18:34
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
FB Ayew bu para etmez kulübü Çin kulübü ile anlaşıp FB nin satın alma opsiyonunu kullanmasınımı istiyor acaba ?
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Çinliler çıldırdı
Toplam 2
Yorum
faruk sat sat sat, gönder gitsin
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Galatasaray - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Toplam 2
Yorum
CYT Hadi benfica...yenin sunlari
Spor Toto 1. Lig Kulüpler Birliğinden Demirören'e ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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