Kardemir Karabükspor'da olağanüstü kongre kararı
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Kardemir Karabükspor'da kararı

Kardemir Karabükspor'da olağanüstü kongre kararı

Kardemir Karabükspor Başkanı , kararı aldıklarını açıkladı.

1'inci Ligi'nde finansal açıdan zor günler yaşayan, ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'da kararı alındı. Olağanüstü kongre 2 Mart'ta Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılacak. Başkan , Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile görüştükten sonra yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları toplantı sonrası olağanüstü kongre kararı aldıklarını söyledi. Yüksel, ayrıca kongrede aday olmayacağını, ancak gelişmelere göre kararını gözden geçirebileceğini belirtti.

  1. 13.2.2019 12:17
  2. Güncelleme: 13.2.2019 12:30
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