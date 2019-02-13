Kardemir Karabükspor'da olağanüstü kongre kararı
Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı.
Spor Toto 1'inci Ligi'nde finansal açıdan zor günler yaşayan, ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'da olağanüstü kongre kararı alındı. Olağanüstü kongre 2 Mart'ta Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılacak. Başkan Mehmet Yüksel, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile görüştükten sonra yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları toplantı sonrası olağanüstü kongre kararı aldıklarını söyledi. Yüksel, ayrıca kongrede aday olmayacağını, ancak gelişmelere göre kararını gözden geçirebileceğini belirtti.
- 13.2.2019 12:17
- Güncelleme: 13.2.2019 12:30
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Ödül mü ceza mı?
Toplam 1
Yorum
Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup açıklaması
Toplam 1
Yorum
1903 iyi frengi falan olmamış!!!
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Güneş bilmecesi
Toplam 8
Yorum
Tarafsız Taraftara bak geçen dört yılda giden her futbolcuya kadronun her yıl değişmesine rağmen iki şampiyonluk yaşatan hocayı beğenmiyorlar pesssss
Kardemir Karabükspor'da olağanüstü kongre kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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