Elazığspor Erhan Altın'la sezon sonuna kadar anlaştı
Elazığspor Orhan Kaynak’tan boşalan teknik direktörlük görevine Erhan Altın’ı getirdi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, Teknik Direktör Erhan Altın'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Erhan Altın ile sezon sona kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Erhan Altın'a hoş geldin der, başarılar dileriz. Yeni Teknik Direktörümüz Erhan Altın'ın yardımcılıklarını Harun Özcan Çakmak, Saffet İşler, Necati Uzun (Kaleci Antrenörü), Muammer Sürmeli ve İlhan Aydın yapacaktır" denildi.
Teknik direktörlük kariyerine 1996 yılında Çanspor'da başlayan 63 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra Kocaelispor, Denizlispor, Giresunspor, Samsunspor, Göztepe, Alanyaspor ve son olarak Şanlıurfaspor'da görev aldı.
- 12.2.2019 20:14
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
Elazığspor Erhan Altın'la sezon sonuna kadar anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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