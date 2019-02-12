Elazığspor Erhan Altın'la sezon sonuna kadar anlaştı
13 Şubat 2019, Çarşamba
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'la sezon sonuna kadar anlaştı

Elazığspor Erhan Altın'la sezon sonuna kadar anlaştı

Orhan Kaynak’tan boşalan teknik direktörlük görevine ’ı getirdi.

1. Lig ekiplerinden , Teknik Direktör 'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Erhan Altın ile sezon sona kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Erhan Altın'a hoş geldin der, başarılar dileriz. Yeni Teknik Direktörümüz Erhan Altın'ın yardımcılıklarını Harun Özcan Çakmak, Saffet İşler, Necati Uzun (Kaleci Antrenörü), Muammer Sürmeli ve İlhan Aydın yapacaktır" denildi.

Teknik direktörlük kariyerine 1996 yılında Çanspor'da başlayan 63 yaşındaki çalıştırıcı daha sonra Kocaelispor, Denizlispor, Giresunspor, , , ve son olarak Şanlıurfaspor'da görev aldı.

  1. 12.2.2019 20:14
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