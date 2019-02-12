Karabükspor’da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı
13 Şubat 2019, Çarşamba
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’da maçı hazırlıkları başladı

Karabükspor’da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir 17 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Kırmızı-mavililer ligin 22. haftasında deplasmanda Osmanlı Stadı'nda oynayacağı maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

  1. 12.2.2019 19:52
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