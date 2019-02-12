Karabükspor’da Osmanlıspor maçı hazırlıkları başladı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor 17 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Kırmızı-mavililer ligin 22. haftasında deplasmanda Osmanlı Stadı'nda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına iki günlük iznin ardından Hasan Doğan Tesisleri'nde akşam üstü gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleşen antrenmanda takım ısınma hareketlerinin ardından kondisyon ve taktik çalışması yaptı.
- 12.2.2019 19:52
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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