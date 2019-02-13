Gençlerbirliği'nin iki yüzü

Spor Toto 1. Lig'in ilk devresindeki performansıyla Süper Lig'e göz kırpan Gençlerbirliği, ikinci yarıdaki 4 maçını da kaybederek zirvenin 5 puan gerisine düştü.

Süper Lig'e veda ettikten sonra düştüğü 1. Lig'e 8 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve 3. haftada liderlik koltuğuna oturan başkent ekibi, devre arasına zirvede girerek 2018 yılını Süper Lig için umutlanarak geride bıraktı.

Sezonun ilk yarısını zirve mücadelesi verdiği Denizlispor'un 5, Gazişehir Gaziantep'in ise 10 puan önünde tamamlayan kırmızı-siyahlılar, 2019 yılında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligin ikinci devresindeki ilk maçında Hatayspor'a konuk olan Gençlerbirliği, sahadan 3-1 yenik ayrıldı ancak liderlik koltuğunu bırakmadı.

ZİRVENİN YENİ SAHİBİ DENİZLİSPOR

Hatayspor yenilgisinin ardından 19. haftada Osmanlı Stadı'nda konuk ettiği Altınordu'ya da 2-0 mağlup olan kırmızı-siyahlılar, bu sonuçla zirveyi Denizlispor'a kaptırdı.

Eski teknik direktörü Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Eskişehirspor ile 20. haftada deplasmanda karşı karşıya gelen Gençlerbirliği, renktaşına 3-2 kaybetti ancak ikinci basamaktaki yerini korudu.

Sezonun 2. devresinde puan hanesinde yazan "41" rakamını bir türlü değiştiremeyen kırmızı-siyahlılar, 21. haftada başkentin diğer temsilcisi Osmanlıspor'u ilk maçını oynadığı Eryaman Stadı'nda konuk etti.

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde üst üste iyi sonuçlar alan mor-sarılıların galibiyet serisinin 8 karşılaşmaya çıkmasına engel olamayan Gençlerbirliği, rakibine 2-0 yenilerek kötü gidişine "dur" diyemedi.

İKİNCİLİĞİ DE OSMANLISPOR'A KAPTIRDI

Gençlerbirliği, 21. hafta sonunda ilk devre 5 puan fark attığı Denizlispor'un 5 puan gerisine düştü.

İlk devrede yakaladığı 8 maçlık galibiyet serisinin tam aksi bir performansla ikinci yarıya başlayan ve 4 maçtır kazanamayan kırmızı-siyahlılar, şampiyonluk mücadelesinde büyük yara aldı.

Liderliği 16 hafta sonra Denizlispor'a kaptıran Gençlerbirliği, puan cetvelinde ikinciliği de averajla Osmanlıspor'a bıraktı.

DÖRT MAÇTA 10 GOL

Gençlerbirliği, ikinci yarının 4 maçında kalesinde ilk yarıdaki kadar gol gördü.

Ligin ilk yarısında 10 gol yiyen kırmızı-siyahlılar, ikinci devrede yaptığı 4 müsabakada aynı sayıda golü kalesinde gördü.

Sezonun ilk yarısında rakip fileleri 30 kez havalandıran başkent ekibi, ikinci devrede şu ana kadar sadece 3 kez gol sevinci yaşadı.

Gençlerbirliği, 22. haftada 15 Şubat Cuma günü saat 19.00'da Şanlıurfa'daki GAP Stadı'nda Tetiş Yapı Elazığspor ile karşılaşacak.

Elazığ temsilcisi, karşılaşma öncesi 17 puanla 17. sırada bulunuyor.