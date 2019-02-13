Elazığspor iddialı
13 Şubat 2019, Çarşamba
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iddialı

Elazığspor iddialı

1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı 'un yeni teknik direktörü , karşısında takımına güvendiğini ifade etti.

Bordo-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıkan Altın, yaptığı açıklamada, ekibiyle ligdeki güçlü bir rakip karşısında ilk sınavını vereceğini belirtti.

Rakibi iyi tanıdığını, kendi güçlerinin de farkında olduğunu ifade eden Altın, buna göre gerekli tedbirler alıp sahaya çıkacaklarını dile getirdi.

, şunları kaydetti:

"Çok kısa bir zamanımız var. Bu kısa süreçte fiziksel ve taktiksel olarak hem kendimizi hem de rakibi iyi analiz ederek ona göre önlemler alacağız. Takımdaki herkes yeni. Bu alışma dönemini inşallah sıkıntısız bir şekilde, fazla puan kayıplarına uğramadan atlatırız. Takımın performansını olabildiğince hızlı bir şekilde arttırarak önümüzdeki maçlardan ihtiyacımız olan puanları bir an önce almayı hedefliyoruz. İnşallah Gençlerbirliği maçı ile iyi bir başlangıç yapmayı umuyorum."

  1. 13.2.2019 18:31
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