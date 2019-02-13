Elazığspor iddialı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Tetiş Yapı Elazığspor'un yeni teknik direktörü Erhan Altın, Gençlerbirliği karşısında takımına güvendiğini ifade etti.
Bordo-beyazlı ekiple ilk antrenmanına çıkan Altın, yaptığı açıklamada, ekibiyle ligdeki güçlü bir rakip karşısında ilk sınavını vereceğini belirtti.
Rakibi iyi tanıdığını, kendi güçlerinin de farkında olduğunu ifade eden Altın, buna göre gerekli tedbirler alıp sahaya çıkacaklarını dile getirdi.
Erhan Altın, şunları kaydetti:
"Çok kısa bir zamanımız var. Bu kısa süreçte fiziksel ve taktiksel olarak hem kendimizi hem de rakibi iyi analiz ederek ona göre önlemler alacağız. Takımdaki herkes yeni. Bu alışma dönemini inşallah sıkıntısız bir şekilde, fazla puan kayıplarına uğramadan atlatırız. Takımın performansını olabildiğince hızlı bir şekilde arttırarak önümüzdeki maçlardan ihtiyacımız olan puanları bir an önce almayı hedefliyoruz. İnşallah Gençlerbirliği maçı ile iyi bir başlangıç yapmayı umuyorum."
- 13.2.2019 18:31
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Fenerbahçe'ye Tolgay Arslan'dan kötü haber
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Yorum
GUNBEY GEÇMİŞ OLSUN KARDEŞİM İNŞALLAH BİRAN EVVEL TAKIMA KATILIRSIN
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Galatasaray Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Yorum
10ur Biz bunları daha önce, hem de deplasmanda yendik. Hatta o zamanlar kadroları çok çok daha iyi idi. Saçmalamazsak parçalarız.
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Ödül mü ceza mı?
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Köyiçi Gökhan Töre'ye haksizlik yapma Baskan. Onun hiçbir saygisizligi olmadı. SENINLEYIZ KARTALIM DAYAN.
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