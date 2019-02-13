Denizlispor'dan Eskişehirspor maçı öncesi itidal çağrısı
13 Şubat 2019, Çarşamba
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Denizlispor'dan maçı öncesi itidal çağrısı

Denizlispor'dan Eskişehirspor maçı öncesi itidal çağrısı

1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un yönetim kurulu, maçı öncesi iki takım taraftarlarına itidal çağrısında bulundu.

Ligin 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü 'a konuk olacak yeşil-siyahlı kulübün yönetim kurulu, yaptığı yazılı açıklamada, karşılaşma öncesi sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaların endişe ile takip edildiğini belirtti.

Taraftarlara dostluk çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maç öncesi ve sonrası iki takım taraftarının dostluk içinde maç heyecanını yaşamasını istiyor, olası provokasyonlara karşı sakin kalarak her iki takım taraftarının da olgunluk göstermesini bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek herhangi bir saha içi ve saha dışı olay, her iki kulübe de büyük zararlar verecektir. Bu bağlamda taraftarlarımızın Denizli'de ve deplasmanda oynayacağımız maçlarda istenmeyen olaylara sebebiyet vermemesi kulübümüz açısından son derece önemlidir. Büyük Denizlispor taraftarına, her zaman olduğu gibi gerekli hassasiyeti göstererek Türkiye'ye örnek olacak bir yaklaşımla takımımızı destekleyeceği için şimdiden teşekkür ederiz."

  1. 13.2.2019 18:25
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