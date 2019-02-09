TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (08.02.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
OSMANLI'NIN HEDEFİ AYNI!
Osmanlıspor'un kaptanı Muhammed Bayır, G.Birliği derbisiyle ilgili ididalı konuştu. Bayır, "Puanların yakın olmasından dolayı maçın önemi artıyor. Diğer maçlarda olduğu gibi beklentimiz kazanarak seriyi sürdürmek" ifadelerini kullandı.
DÜZCE TEK YÜREK
TFF 3. Lig 2. Grup ekibi Düzcespor, cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı Kemer 2003 maçı öncesinde hatıra bileti bastırdı. Biletlere yoğun ilgi gösterilirken; teknik heyet, oyuncular ve yönetim de satış noktasına giderek taraftarlarla bir araya geldi.
'LİGİN ZEVKİ ARTTI'
Adanaspor Teknik Direktörü Coşkun Demirbakan, transfer tahtasının açılmasının ligi daha zevkli hale getirdiğini belirtti. Demirbakan, "Kısa süre sonra düşecek takımlar belli olacaktı. Dengesiz bir ligdense böylesi daha iyi oldu" dedi.
TAVARES İLK 11'E
Yarın Adanaspor'a konuk olacak Altay'da, Helder Tavares ilk 11'deki yerine dönüyor. Kırmızı kart cezalısı Putsila'nın yerine Portekizli orta sahanın forma giymesi bekleniyor. Devre arasında Tondela'dan gelen Tavares, 2 maçta oynamıştı.
CAMBAZ FATSA'DA
3. Lig 3. Grup ekibi Fatsa Belediyespor, teknik direktörlük görevine İsmail Cem Cambaz'ı getirdi. 3. Lig'in başarılı isimleri arasında gösterilen 41 yaşındaki çalıştırıcı; Bodrum, Sakarya, Muğla ve Sultanbeyli Belediye'de de görev yapmıştı.
KAF-KAF İNANÇLI
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son olarak Kemer'i 3-2 mağlup eden Karşıyaka, bugün Alibeyköy'ü devirmenin hesaplarını yapıyor. Ligde 4 maçtır kaybetmeyen İzmir ekibinin hocası Mesut Toros, "Hak ettiğimiz yere geleceğiz" açıklamasını yaptı.
DEMİR'DE YUMURTALI KUTLAMA
İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. İdmanın sonrasında, 23 yaşına giren Erdal Öztürk için Brezilya usulü unlu ve yumurtalı doğum günü kutlaması yapıldı. Demir, bugün 16.55'te İstanbul'a hareket edecek.
KORSANLA SAVAŞ!
Lider Denizlispor'da ürünlere olan talepte artış yaşanırken, yönetim korsana savaş açtı. Taraftarı lisanslı ürün almaya davet eden başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, bundan sonra korsancılar için hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.
- 9.2.2019
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Töre’yi affedelim
Toplam 2
Yorum
relaks Yahu arkadaş..NE YAPMIŞ BU GÖKHAN TÖRE? Ne affıdır neyin affıdır..Adam sakatlandı tedavi oldu..ne özürü ne affı yaaa
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Gümüş bekliyor
Toplam 3
Yorum
Vatan Hemen satılsın yerine altyapıdan gelen oyuncu kadrodadır olsun ona verilen şans gençlere verilsin
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Beşiktaş, Bursaspor maçına hazırlanıyor
Toplam 4
Yorum
BJK'li 36'lik Atiba yine ilk 11 ve yine hüsran olacak. Antalya maçi yaniltmasin, artik kosamiyor adamim. ve ortasahaya çagre bulamayan korkak hoca.
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (08.02.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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