Gençlerbirliği, Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı – Fotomaç – 31 Ocak 2019
31 Ocak 2019, Perşembe
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, 'ı kadrosuna kattı

Gençlerbirliği, Barış Başdaş'ı kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden , Aytemiz Alanyaspor'dan 'ı transfer etti.

Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını söyledi.

Aachen altyapısında yetişen Almanya doğumlu futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi.

  1. 31.1.2019 14:53
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