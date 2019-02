Spor Toto 1.Lig'de günün özeti! (31.01.19)

Spor Toto 1.Lig'de takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.



ES-ES COşTU

Emre Güral'a imza attıran kırmızı-siyahlılar, Başakşehir'in genç oyuncuları Harun Kahraman(18) ve Mete Demir'i de (20) kiraladı Sezon başında son ana kadar uğraştığı transfer yasağını geçtiğimiz gün kaldıran Eskişehirspor, son günde şov yaptı. Kırmızısiyahlılar, son olarak Alanyaspor forması giyen eski oyuncusu Emre Güral'ı kadrosuna kattı. 2014-16 arasında Es-Es formasıyla 33 karşılaşmada 12 golle oynayan 29 yaşındaki sağ kanat, dün kendisini 1.5 yıllığına kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Türkiye'ye 2011'de Bucaspor'la adım atan Emre; Trabzonspor ve Antalyaspor formaları da giydi.



OYUNCULAR LİSANSINA KAVUŞTU

Süper Lig kariyerinde 95 maçta 23 kez ağları sarsan tecrübeli oyuncu, 1. Lig'de forma giydiği 24 karşılaşmada ise 9 gol attı. Es-Es, Emre'nin ardından Başakşehir forması giyen orta saha Harun Kahraman (18) ve sol kanat Mete Kaan Demir'i de (20) 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Eskişehirspor'da yaşanan gelişmeler bununla sınırlı kalmadı. Sezon başında tahta açılmayınca boşta kalan Hakan Aslantaş, Sissoko ve Erdal Akdarı gibi isimlerin lisansının çıkması taraftarları sevince boğdu.



GENCLER'DEN IKI IMZA

Spor Toto 1. Lig'de 3. haftada oturduğu liderlik koltuğunu geçtiğimiz hafta Denizli'ye kaptıran Gençlerbirliği, savunmasına iki takviye birden yaptı. Kırmızı-siyahlılar, Alanya'nın 29 yaşındaki stoperi Barış Başdaş'ı 6 aylığına kiralarken, A.Gücü'nün 34 yaşındaki sağ beki Erdem Özgenç'i de 1.5 yıllığına kadrosuna kattı. Almanya'da yetişen ve 2009'da Kasımpaşa'da Türkiye kariyerine başlayan Barış; Göztepe, Adana Demir ve Karabük formaları da giydi. Başarılı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de 4 karşılaşmada görev yaptı. A.Gücü'yle sözleşmesini fesheden Erdem ise kariyerinde Bolu, Karabük ve Bursa gibi takımların formasını giydi. Ankaragücü'nün vazgeçilmezleri arasına girerken; ilk yarıda 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.



5 YILDIZLI ÇOTANAKLAR

Giresun beş transferle şov yaptı. Tecrübeli golcü Sercan Yıldırım (28), orta saha Emre Nefiz (24), sol bek Orhan Taşdelen (31) ve sol açık Djemoussa Traore ile (19) altı aylığına anlaşıldı. Sırp forvet Skrbic'e de (23) 1.5 yıllık imza attırıldı.



Atakan ve Matthew Osmanlı'da

Osmanlıspor ara transferin son gününde iki ismi renklerine bağladı. Altay'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Çankaya için 1 milyon TL bonservis ödeyecek olan başkent ekibi, geç saatlerde de Lillestrom'ün 22 yaşındaki Nijeryalı ön liberosu Ifeanyi Matthew'e 3.5 yıllık imza attırdı.



Sezer Özmen Ümraniye'de

Ümraniyespor, Adana Demir'den ayrılan Sezer Özmen'i renklerine bağladı. Beşiktaş altyapısından yetişen ve Ç. Rize, Samsun, Alanya, Y. Malatya'da da görev yapan 26 yaşındaki savunmacının, geçen yılın mart ayında ayağı kırılmış ve uzun süre forma giyememişti.



Batuhan Karadeniz Bandırma'da

TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, ara transferin son saatlerinde Batuhan Karadeniz'i renklerine bağladı. Sezon sonuna kadar imza atan 28 yaşındaki forvet oyuncusu, kariyerinde 10. kez takım değiştirmiş oldu. Tecrübeli golcü, son olarak Adana Demirspor'da forma giymişti.



G.Antep'e puan silme

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçtiğimiz hafta oynanması gereken İnegölspor maçına çıkmayan Gaziantepspor'a hükmen mağlubiyet ve 3 puan silme cezası verildi. Bir dönem Süper Lig'de fırtına gibi esen kırmızı-siyahlılar, ligden çekilme kararı almıştı.



Sinan Özkan Altay'da

ALTAY, Afjet Afyonspor'dan Sinan Özkan'la sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. 32 yaşındaki Sinan Özkan ligin ilk yarısında Afjet Afyonspor formasıyla 12'si lig olmak üzere 13 karşılaşmaya çıktı ve 1 gole imza attı.



ADANA DEMİRSPOR

GELENLER: Semih Güler (Eskişehir), Legear (Truiden), Levent Ayçiçek (Fürth), Süleyman Koç (Ç. Rize), Emre Uruç (Giresun), Muhammed Emir Araboğa (Mersin İY), Gladky (Ç. Rize)

KİRALIK GELENLER: Vedat Bora (Konya), Kaan Kanak (Alanya)

GİDENLER: Galip Güzel (Adana Demir), Sezer Özmen (Ümraniye), Batuhan Karadeniz, Murat Akın, Emre Nefiz, Orhan Taşdelen (Giresun) KIRALIK GIDENLER: Boubacar Traore, Djemoussa Traore (İstanbul)



ADANASPOR

GELENLER: Bagayoko (Elazığ), Anıl Taşdemir (Karagümrük), İhsan Uğur Göktaş (Payas)

GIDENLER: Foguinho (Giresun), Berkan Yıldırım (Giresun), Oğuz Han Aynaoğlu (Altay), Yener Arıca Kiralık Gidenler: Serbay Can (Osmaniye)



AFJET AFYONSPOR

GELENLER: Ajeti (Eskilstuna), Soner Şahin (Elazığ), Uğur Akdemir (Bolu), Cenk Güvenç (Denizli), Metin Yüksel (Altay), Emre Öztürk (Elazığ), Gökhan Kardeş (Beerschot)

KIRALIK GELENLER: Musa Araz (Afyon), Onurcan Güler (Akhisar)

GIDENLER: Arapi (Teuta), Abdülkadir Kuzey (Keçiören), Erdi Zengin (Tuzla), Ahmet Kaan Elci



ALTAY

GELENLER: Tavares (Tondela), Putsila (A.Gücü), Tatos (Elazığ), Oğuz Han Aynaoğlu (Adana), Merter Yüce (Karagümrük), Sinan Özkan (Afyon) GIDENLER: Aganovic (AEL Limassol), Daf (Al-Orubah), Tevfik Altındağ (Giresun), Metin Yüksel (Afyon), Eugenio, Ivanov, Egemen Gençalp, Yunus Öztürk, Atakan Çankaya (Osmanlı)



ALTINORDU

GELENLER: Okan Derici (Gazişehir) GIDENLER: Alican Özfesli (Başakşehir)

KIRALIK GIDENLER: Hamit Kulya (Niğde Anadolu)



BALIKESİRSPOR BALTOK

GELENLER: -

GIDENLER: Bülent Cevahir (Y. Malatya), Oğuz Yılmaz (Denizli), Abdülkadir Özgen (Samsun), Uğur Aygören



BOLUSPOR

GELENLER: Burak Bekaroğlu (Sakarya), Fink (Ç. Rize), Vukadinovic (Sparta Prag)

GIDENLER: Uğur Akdemir (Afyon), İsmail Haktan Odabaşı (Manisa BBSK), Berkay Dabanlı (Eskişehir), Etoundi



DENİZLİSPOR

GELENLER: Kehinde (A.Gücü), Oğuz Yılmaz (Balıkesir), Bilal Ould-Chikh (Utrecht)

GIDENLER: Mehmet Taş (Giresun), Cenk Güvenç (Afyon), Cihan Özkaymak



ESKİŞEHİRSPOR

GELENLER: Berkay Dabanlı (Bolu), Emre Güral (Alanya), Hakan Aslantaş (Pforzheim)

KIRALIK GELENLER: Harun Kahraman, Mete Kaan Demir (Başakşehir)

GIDENLER: Cemali Sertel (Başakşehir), Semih Güler (Adana Demir)



GAZİŞEHİR GAZİANTEP

GELENLER: Sow (Shabab), Kenan Özer (A.Gücü), Erhan Çelenk (BB Erzurum), Bjarnason (Elazığ), Uğur Arslan Kuru (Giresun), Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak (Ümraniye)

KIRALIK GELENLER: Sami Can Keskin (Manisa BBSK) GIDENLER: Okan Derici (Altınordu), Raşit Çelik (Gebze), Ali Aytemur

KIRALIK GIDENLER: Mahmut Bilir (Menemen), Yusuf Türk (Of)



GENÇLERBİRLİĞİ

GELENLER: Stancu (Bursa), Engin Bekdemir (Osmanlı), Erdem Özgenç (A.Gücü)

KIRALIK GELENLER: Barış Başdaş (Alanya) GIDENLER: Milinkovic, Issah (Eskişehir), Mahmut Boz (Giresun)



GİRESUNSPOR

GELENLER: Foguinho (Adana), Tanase (Eskişehir), Mehmet Taş (Denizli), Berkan (Adana), Tevfik Altındağ (Altay), Mahmut Boz (Gençlerbirliği), Emre Nefiz, Orhan Taşdelen (Adana Demir) Sercan Yıldırım, Skrbic (Krsko), Traore (Adana DS)



KIRALIK GELENLER: Cyriac (Sivas)



GIDENLER: Idazza (Boulogne), Uğur Arslan Kuru (Gazişehir), Emre Uruç (Adana Demir), Ahmet Şahin (Kemer), Husmani, Abdülkadir Kayalı, Fatih Atik, Muhammet İldiz



HATAYSPOR

GELENLER: Semih Üstün (Körfez FK)

GIDENLER: Sinan Kurumuş (Manisa BBSK), Yılmaz Özeren (Samsun), Mithat Yaşar (Yeni Ordu), Mehmet Tosun (Sancaktepe), Ömer Kızıldağ, Sergen Öztürk



İSTANBULSPOR

GELENLER: Abdullah Balıkuv, Görkem Güven (Darıca G.Birliği)

KIRALIK GELENLER: Uygar Mert Zeybek (Fenerbahçe), Muhammed Enes Durmuş (Göztepe), Boubacar Traore, Djemoussa Traore (Adana Demir)

GIDENLER: Halil Yılmaz (24 Erzincan)

KIRALIK GIDENLER: Alperen Doğan (Y. Ordu), Tolga Şahin (Tarsus İY), Muhammet Yeşilyurt, Mehmet Yeşil (Of), Aziz Ceylan (Silivri), Yavuzhan Keleşoğlu (Erzincan), Muhammed Tacir (Van BBSK), Muhammed Ali Kurt (Osmaniye)



KARABÜKSPOR

GELENLER: -

GIDENLER: Aymen Souda Calarasi), Berke Sağkan (Tire 1922 ), Ramazan Övüç (Hekimoğlu Trabzon FK)



TY ELAZIĞSPOR

GELENLER: -

GIDENLER: Bagayoko (Adana), Elmar Bjarnason (Gazişehir FK), Tatos (Altay), Serkan Kurtuluş (BB Erzurum), Mehmet Yiğit (Osmanlı), Emre Öztürk (Afyon), Ahmet Aras, Ali Fırat Okur (Karagümrük), Kifoueti (Bastia), Soner Şahin (Afyon), Adem Alkaşi, Zülküf Özer (Bandırma), Orhan Şam (Bodrum), Kadir Bekmezci



ÜMRANİYESPOR

GELENLER: Sezer Özmen (Ümraniye)

GIDENLER: Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak (Gazişehir FK), Bulut Kaya (Kastamonu 1966)



OSMANLISPOR

GELENLER: Privat (Valenciennes), Todorovic (Zrinjski), Blagojevic (Zeljeznicar), Galip Güzel (Adana Demir), Mehmet Yiğit (Elazığ), Okan Deniz (İnegöl), Atakan Çankaya (Altay), Ifeanyi Matthew (Lillestrom)

GIDENLER: Cikalleshi (Akhisar), Sadeghian (Sepidrood), Engin Bekdemir (G.Birliği), Furkan Yaman (Amed), Zafer Kurşunlu (Manisa BBSK), Oğuzhan Erdoğan (Sancaktepe)