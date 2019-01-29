Ümraniyespor ligde de iddialı
Fenerbahçe’yi kupadan eleyen Ümraniye, Adana deplasmanında Muhammed ve Emircan’ın golleriyle üç puana uzandı.
Kupada Fenerbahçe'yi eleyerek tarih yazan Ümraniyespor, Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 21'de Andreas'ın sağ kanattan yerden attığı pası tamamlayan Muhammed'le öne geçti: 1-0. 80'de Emircan farkı ikiye çıkartırken; 87'de Ahmet skoru belirledi: 2-1. Ümraniyespor puanını 34'e yükseltirken, Adanaspor 22 puanda kaldı.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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