TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (28.01.19)
TFF 1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
KARŞILIĞINI ALACAĞIZ
Liderliğe yükselen Denizli'yi, Süper Lig heyecanı sardı. Kulüp Başkanı Ali Çetin, "Yönetim, futbolcular ve taraftarlar bir bütün olarak emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.
ŞEN'DE SON TUR
Adana Demirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Volkan Şen'le görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Vural, oyuncunun eski kulübü Fenerbahçe'yle olan problemin çözülmesi halinde imzaların atılacağını ifade etti. İlk yarıda kulüpsüz olan 31 yaşındaki sağ kanat, son olarak Konya'da oynadı.
'HELE BAKIN SOW GELMİŞ'
Gazişehir, 'Hele bakın kim gelmiş' sözlerinin yer aldığı yöresel bir videoyla Moussa Sow'u açıkladı. 1.5 yıllık imza atan Senegalli golcü, şampiyonluk için geldiğini söyledi.
GÜNDEM KARAFIRTINALAR
Afyon'la 1-1 berabere kalan Altay'da, Özden Töraydın'ın yerine Sait Karafırtınalar'ın geleceği iddia edildi. Töraydın'ın eski görevi olan sportif direktörlüğe döneceği bildirildi.
İSMET TAŞDEMİR SAMSUN'A
Taner Taşkın'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Samsunspor, İsmet Taşdemir'le görüşmelerini sıklaştırdı. Başkan İsmail Uyanık'la bir araya gelecek 45 yaşındaki teknik adamın, bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Taşdemir Ümraniyespor'dan 2018 Aralık'ta ayrılmıştı.
- 29.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (28.01.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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