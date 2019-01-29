TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (28.01.19)

KARŞILIĞINI ALACAĞIZ



Liderliğe yükselen Denizli'yi, Süper Lig heyecanı sardı. Kulüp Başkanı Ali Çetin, "Yönetim, futbolcular ve taraftarlar bir bütün olarak emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.

ŞEN'DE SON TUR



Adana Demirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, Volkan Şen'le görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Vural, oyuncunun eski kulübü Fenerbahçe'yle olan problemin çözülmesi halinde imzaların atılacağını ifade etti. İlk yarıda kulüpsüz olan 31 yaşındaki sağ kanat, son olarak Konya'da oynadı.



'HELE BAKIN SOW GELMİŞ'



Gazişehir, 'Hele bakın kim gelmiş' sözlerinin yer aldığı yöresel bir videoyla Moussa Sow'u açıkladı. 1.5 yıllık imza atan Senegalli golcü, şampiyonluk için geldiğini söyledi.



GÜNDEM KARAFIRTINALAR



Afyon'la 1-1 berabere kalan Altay'da, Özden Töraydın'ın yerine Sait Karafırtınalar'ın geleceği iddia edildi. Töraydın'ın eski görevi olan sportif direktörlüğe döneceği bildirildi.



İSMET TAŞDEMİR SAMSUN'A



Taner Taşkın'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Samsunspor, İsmet Taşdemir'le görüşmelerini sıklaştırdı. Başkan İsmail Uyanık'la bir araya gelecek 45 yaşındaki teknik adamın, bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Taşdemir Ümraniyespor'dan 2018 Aralık'ta ayrılmıştı.