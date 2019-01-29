TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (28.01.19)
29 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (28.01.19)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (28.01.19)

1.Lig ve 2.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

KARŞILIĞINI ALACAĞIZ

Liderliğe yükselen Denizli'yi, heyecanı sardı. Kulüp Başkanı Ali Çetin, "Yönetim, futbolcular ve taraftarlar bir bütün olarak emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.

ŞEN'DE SON TUR

teknik direktörü , 'le görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Vural, oyuncunun eski kulübü 'yle olan problemin çözülmesi halinde imzaların atılacağını ifade etti. İlk yarıda kulüpsüz olan 31 yaşındaki sağ kanat, son olarak Konya'da oynadı.

'HELE BAKIN SOW GELMİŞ'

Gazişehir, 'Hele bakın kim gelmiş' sözlerinin yer aldığı yöresel bir videoyla 'u açıkladı. 1.5 yıllık imza atan Senegalli golcü, şampiyonluk için geldiğini söyledi.

GÜNDEM KARAFIRTINALAR

Afyon'la 1-1 berabere kalan Altay'da, Özden Töraydın'ın yerine Sait Karafırtınalar'ın geleceği iddia edildi. Töraydın'ın eski görevi olan sportif direktörlüğe döneceği bildirildi.


İSMET TAŞDEMİR SAMSUN'A

'la karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran , İsmet Taşdemir'le görüşmelerini sıklaştırdı. Başkan İsmail Uyanık'la bir araya gelecek 45 yaşındaki teknik adamın, bugün resmi imzayı atması bekleniyor. Taşdemir Ümraniyespor'dan 2018 Aralık'ta ayrılmıştı.

  1. 29.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF 1.Lig ve 2.Lig'de günün özeti! (28.01.19) haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN