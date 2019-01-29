Osmanlıspor Süper Lig için kenetlendi

Karayel, yaptığı açıklamada, Osman Özköylü teknik direktörlüğe geldiğinden bu yana oynadıkları 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak 22 puan topladıklarına dikkati çekti.

Takımdaki birlik ve beraberliğe işaret eden Karayel, "Hocasından malzemecisine kadar tüm kulüp yeniden kenetlendi. Bu da aldığımız sonuçlara yansıyor. Osmanlıspor'un ait olduğu yer Süper Lig'dir. Güzel bir hava yakaladık. İnşallah sezon sonunda ipi göğüsleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karayel, 8 maçlık yenilmezlik serisi öncesi gerçekçi hedefin play-off olduğunu ancak aldıkları başarılı sonuçlarla Spor Toto Süper Lig'e direkt çıkma şansının doğduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



"Aldığımız sonuçlardan sonra tablo bambaşka bir hal aldı. Buraya kadar gelmişken bırakmak istemiyoruz. Önümüze maç maç bakıyoruz. Allah'ın izniyle sonunu güzel bitireceğimizi düşünüyorum. Sonuçta daha önce Başakşehir de düştü. Bugün bulunduğu yere bakın. Önemli olan hiçbir zaman çalışmaktan vazgeçmemektir."



"Osman hoca bu ligi iyi biliyor"

Osman Özköylü'nün gelişinden sonra çıkışa geçmeleriyle ilgili Karayel, "Osman hoca bu ligi iyi biliyor. Bu ligde başarılı sonuçlara imza atmış bir hoca. Daha önce de birlikte çalışmıştık. Bu takımın çoğunu tanıyor. Alınan sonuçlar yönetimin doğru bir karar verdiğini gösterdi." diye konuştu.

Cenk Karayel, ara transfer döneminde kadroya dahil ettikleri futbolcuların takıma uyum sağlamasıyla daha da güçleneceklerini ifade etti.

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Karayel, şunları kaydetti:"Transfer şimdilik bitti görünüyor ama belki son gün sürprizimiz olabilir. Osmanlıspor'un her türlü pozisyon için alternatifi var. Ancak elimizdeki değerleri de kaybetmek istemiyoruz. Mesela Sinan Kurt çıktı, iki haftadır gol atıyor. Yönetim ve hoca olarak o bölgeye transfer yapıp Sinan'ı yok etmenin, kenara koymanın bir anlamı yok diye düşündük. O nedenle Sinan'a, kendi çocuklarımıza güvenmeye devam ediyoruz."