Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

Haftaya lider giren Gençlerbirliği'nin Altınordu'ya yenilmesi ve Denizlispor'un da Adana Demirspor karşısında 3 puan almasıyla ligde liderlik el değiştirdi. Puanını 42'ye yükselten Denizlispor, ligin yeni lideri oldu.

Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Gençlerbirliği-Altınordu: 0-2

Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0

Denizlispor-Adana Demirspor: 5-1

İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2

Giresunspor-Osmanlıspor: 0-2

Altay-Afjet Afyonspor: 1-1

Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 3-1

Kardemir Karabükspor-Hatayspor: 0-2

Adanaspor-Ümraniyespor: 1-2

PUAN DURUMU

Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Spor Toto 1. Lig

Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. DENİZLİSPOR 19 13 3 3 35 18 17 42 2. GENÇLERBİRLİĞİ 19 13 2 4 31 15 16 41 3. HATAYSPOR 19 10 5 4 25 11 14 35 4. OSMANLISPOR 19 11 2 6 26 14 12 35 5. ÜMRANİYESPOR 19 10 4 5 24 18 6 34 6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP 19 9 5 5 34 16 18 32 7. ALTINORDU 19 8 8 3 23 12 11 32 8. BOLUSPOR 19 9 4 6 25 19 6 31 9. ADANA DEMİRSPOR 19 8 3 8 24 24 0 27 10. BALIKESİRSPOR BALTOK 19 7 5 7 20 23 -3 26 11. ADANASPOR 19 5 7 7 22 24 -2 22 12. ALTAY 19 5 6 8 25 22 3 21 13. İSTANBULSPOR 19 4 9 6 24 27 -3 21 14. GİRESUNSPOR 19 5 5 9 17 24 -7 20 15. AFJET AFYONSPOR 19 4 5 10 23 31 -8 17 16. ESKİŞEHİRSPOR 19 4 5 10 16 36 -20 17 17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR 19 4 4 11 22 33 -11 16 18. KARDEMİR KARABÜKSPOR 19 0 2 17 7 56 -49 -1



Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.