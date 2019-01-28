Spor Toto 1. Lig'de görünüm
Ligde 19. hafta maçlarının ardından Denizlispor liderliğe yükseldi.
Spor Toto 1. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.
Haftaya lider giren Gençlerbirliği'nin Altınordu'ya yenilmesi ve Denizlispor'un da Adana Demirspor karşısında 3 puan almasıyla ligde liderlik el değiştirdi. Puanını 42'ye yükselten Denizlispor, ligin yeni lideri oldu.
Ligin 19. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Gençlerbirliği-Altınordu: 0-2
Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-0
Denizlispor-Adana Demirspor: 5-1
İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep: 2-2
Giresunspor-Osmanlıspor: 0-2
Altay-Afjet Afyonspor: 1-1
Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor: 3-1
Kardemir Karabükspor-Hatayspor: 0-2
Adanaspor-Ümraniyespor: 1-2
PUAN DURUMU
Ligde 19. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Spor Toto 1. Lig
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|--------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|DENİZLİSPOR
|19
|13
|3
|3
|35
|18
|17
|42
|2.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|13
|2
|4
|31
|15
|16
|41
|3.
|HATAYSPOR
|19
|10
|5
|4
|25
|11
|14
|35
|4.
|OSMANLISPOR
|19
|11
|2
|6
|26
|14
|12
|35
|5.
|ÜMRANİYESPOR
|19
|10
|4
|5
|24
|18
|6
|34
|6.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|19
|9
|5
|5
|34
|16
|18
|32
|7.
|ALTINORDU
|19
|8
|8
|3
|23
|12
|11
|32
|8.
|BOLUSPOR
|19
|9
|4
|6
|25
|19
|6
|31
|9.
|ADANA DEMİRSPOR
|19
|8
|3
|8
|24
|24
|0
|27
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|19
|7
|5
|7
|20
|23
|-3
|26
|11.
|ADANASPOR
|19
|5
|7
|7
|22
|24
|-2
|22
|12.
|ALTAY
|19
|5
|6
|8
|25
|22
|3
|21
|13.
|İSTANBULSPOR
|19
|4
|9
|6
|24
|27
|-3
|21
|14.
|GİRESUNSPOR
|19
|5
|5
|9
|17
|24
|-7
|20
|15.
|AFJET AFYONSPOR
|19
|4
|5
|10
|23
|31
|-8
|17
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|19
|4
|5
|10
|16
|36
|-20
|17
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|19
|4
|4
|11
|22
|33
|-11
|16
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|19
|0
|2
|17
|7
|56
|-49
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
- 28.1.2019 21:57
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Spor Toto 1. Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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