Ümraniyespor çıkışı sürdüyor

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Burak Cansız (xx), Hakan Karabalcık (xx)

ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Göksu (xx), ihsan Uğur (xx), Ahmet (xx), Bagayoko (xx), Onur (xx), Bumba (x) (Dk. 71 Anıl x), Doğanay (xx), Özkan (xx) (Dk. 87 Andaç), Gökhan Sazdağı (xx), Eren (x) (Dk. 58 Kone x)

ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) - Vasilogiannis (xx) (Dk. 72 Bahadır x), Leandrinho (xx) (Dk. 81 Atabey), Emircan (xx), Alaaddin (xx), Recep (xx), Merthan (xx), Karahan (xx), Muhammed (xxx), Tarık (xx), Madinda (xx) (Dk. 59 Serkan x)

GOLLER: Dk. 87 Ahmet (Adanaspor) - Dk. 21 Muhammed, Dk.80 Emircan (Ümraniyespor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Ahmet, Onur (Adanaspor) - Tarık, Emircan, Leandrinho (Ümraniyespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada Adanaspor atağında Gökhan sağ kanattan ilerleyerek ceza sahası içine sert bir pas attı. Top, Ümraniyespor futbolcusu Muhammed'e çarptı. Turuncu beyazlı ekip bu pozisyonda penaltı beklese de hakem devam kararı verdi.

17'nci dakikada Ümraniyespor'da Emircan soldan hızla derine indi ve bekletmeden içeriye ortaladı. Gelen topa Leandrinho güzel bir kafa vuruşu yaptı ve top ağlarla buluştu. Fakat gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

21'inci dakikada Ümraniyespor'da Andreas sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak çizgiye indi ve içeriye doğru orta açtı. İçeride topla buluşan Muhammed boş pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

44'üncü dakikada Adanaspor kontra atağında içeriye atılan top Ümraniyespor savunmasından sekerek Ahmet'in önünde kaldı. Ahmet'in vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

65'inci dakikada Ümraniyespor kalecisi Burak'ın uzun pasında Adanaspor ceza sahası dışında topu kontrol eden Leandrinho ceza sahasına inerek topu atı pas içerisine doğru gönderdi. Altı pasta topla buluşan Recep 'in şutu direkten döndü.

70'inci dakikada solda topla buluşan Kone rakiplerini geçerek ceza sahası dışındaki Bagayoko'ya pas verdi. Bagayoko'nun topu kontrol ettikten sonra attığı sert şutta top üst direğin üzerinden auta çıktı.

75'inci dakikada Adanaspor'da sağdan hızla derine inip ceza sahasına giren Ahmet'in orta şutu Ümraniyespor kalesine yöneldi. Kaleci Burak kontrpiyede kaldı ve topu son anda çizgiden Merthan çıkardı.

80'inci dakikada Ümraniyespor atağında sağ çaprazdan gönderilen uzun pasta topla buluşan Leandrinho defansın arkasına sarktı ve topu kontrol ederek ceza sahası içine pas attı. Topla buluşan Emircan yerden güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

87'nci dakikada Adanaspor atağında sol kanattan içeri kat eden Ahmet, rakiplerini geçerek ceza sahasının içinden şutunu attı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşma Ümraniyespor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.