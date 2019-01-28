Osmanlıspor dolu dizgin

Zirve yürüyüşünü sessiz ve derinden ilerleten Osmanlıspor, Giresunspor engelini de 2-0'la geçti. Giresun Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken; 58'de rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı gören Berkan, yeşil-beyazlı ekibi 10 kişi bıraktı. Osmanlıspor, 76'da Ayuk ile yaptığı duvar pasının ardından plaseyi vuran Sinan'la öne geçti: 1-0. Golden hemen bir dakika sonra sağ çaprazdan Todorovic'in ortasında Ayuk, karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-0. Üst üste 6'ncı galibiyetini alan Osmanlıspor, 35 puanla zirve takibini sürdürürken; Giresunspor ise 20 puanda kaldı.