Osmanlıspor dolu dizgin
Başkent temsilcisi, Giresunspor deplasmanında Sinan ve Ayuk’un art arda attığı gollerle kazanarak üst üste 6’ncı galibiyetini almayı başardı.
Zirve yürüyüşünü sessiz ve derinden ilerleten Osmanlıspor, Giresunspor engelini de 2-0'la geçti. Giresun Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken; 58'de rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı gören Berkan, yeşil-beyazlı ekibi 10 kişi bıraktı. Osmanlıspor, 76'da Ayuk ile yaptığı duvar pasının ardından plaseyi vuran Sinan'la öne geçti: 1-0. Golden hemen bir dakika sonra sağ çaprazdan Todorovic'in ortasında Ayuk, karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-0. Üst üste 6'ncı galibiyetini alan Osmanlıspor, 35 puanla zirve takibini sürdürürken; Giresunspor ise 20 puanda kaldı.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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