Osmanlıspor dolu dizgin
28 Ocak 2019, Pazartesi
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dolu dizgin

Osmanlıspor dolu dizgin

Başkent temsilcisi, Giresunspor deplasmanında Sinan ve Ayuk’un art arda attığı gollerle kazanarak üst üste 6’ncı galibiyetini almayı başardı.

Zirve yürüyüşünü sessiz ve derinden ilerleten , Giresunspor engelini de 2-0'la geçti. Giresun Atatürk Stadı'ndaki mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken; 58'de rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı gören Berkan, yeşil-beyazlı ekibi 10 kişi bıraktı. Osmanlıspor, 76'da Ayuk ile yaptığı duvar pasının ardından plaseyi vuran Sinan'la öne geçti: 1-0. Golden hemen bir dakika sonra sağ çaprazdan Todorovic'in ortasında Ayuk, karşılaşmanın skorunu belirledi: 2-0. Üst üste 6'ncı galibiyetini alan Osmanlıspor, 35 puanla zirve takibini sürdürürken; Giresunspor ise 20 puanda kaldı.

  1. 28.1.2019
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