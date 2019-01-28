Afyonspor'dan Altay'a şok
Afyon karşısında avantajını koruyamayan İzmir ekibi, 89’daki golle 1 puana razı oldu.
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay ile Afjet Afyon'un mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. 36'da Kappel'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı gole çeviren Paixao, Altay'ı 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin son anlarına kadar üstünlüğünü koruyan İzmir ekibinde, 89'da Emre ceza sahasında Ajeti'yi düşürünce hakem bu kez Afyon lehine penaltı kararı verdi. Topu ağlara yollayan Oltan maçın skorunu 1-1 olarak tayin etti. Bu sonuçla galibiyeti elinden kaçıran Altay 21, Afyon 17 puana yükseldi.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Afyonspor'dan Altay'a şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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