Afyonspor'dan Altay'a şok

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Altay ile Afjet Afyon'un mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. 36'da Kappel'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı gole çeviren Paixao, Altay'ı 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin son anlarına kadar üstünlüğünü koruyan İzmir ekibinde, 89'da Emre ceza sahasında Ajeti'yi düşürünce hakem bu kez Afyon lehine penaltı kararı verdi. Topu ağlara yollayan Oltan maçın skorunu 1-1 olarak tayin etti. Bu sonuçla galibiyeti elinden kaçıran Altay 21, Afyon 17 puana yükseldi.