Afyonspor'dan Altay'a şok
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Afyonspor'dan 'a şok

Afyonspor'dan Altay'a şok

Afyon karşısında avantajını koruyamayan ekibi, 89’daki golle 1 puana razı oldu.

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen ile Afjet Afyon'un mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. 36'da Kappel'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı gole çeviren Paixao, Altay'ı 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin son anlarına kadar üstünlüğünü koruyan ekibinde, 89'da Emre ceza sahasında Ajeti'yi düşürünce hakem bu kez Afyon lehine penaltı kararı verdi. Topu ağlara yollayan Oltan maçın skorunu 1-1 olarak tayin etti. Bu sonuçla galibiyeti elinden kaçıran Altay 21, Afyon 17 puana yükseldi.

  1. 28.1.2019
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