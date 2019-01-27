Balıkesirspor hayat buldu
27 Ocak 2019, Pazar
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hayat buldu

Balıkesirspor hayat buldu

Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta müsabakasında Baltok, 'u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sol kanattan 'nin ortaladığı topu Foxı Ketheovama kafa ile kaleye gönderdi. 1-0
21. dakikada gelişen atağında ceza sahasına ortalanan topu defansı uzaklaştıramadı. Defasın arasına giren 'in plase şutu gol oldu. 1-1
36. dakikada 'ün kullandığı korner atışına kafa ile ağlara gönderdi. 2-1
45. dakikada 'nin çizgiden taşıdığı topu ortaladı. Ketheovama gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 3-1
56. dakikada soldan ceza sahasına giren Sedat Şahintürk'ün şutunda kaleci Ekrem ayaklarıyla topu kornere çeldi.
78. dakikada Sedat Şahintürk, sol çaprazdan vurdu yerde seken topu Kaleci Ekrem kornere tokatladı.

Stat:Balıkesir Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Gökhan Memişoğlu xxx, Erkan Akbulut xxx
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Cüneyt Köz xxx, Tomislav Glumac xxx, Doğa İşeri xxx, Nizamettin Çalışkan xxx (Kağan Kayalı dk. 90+1 ?), Kethevoma xxx (Muhammed Ali Doğan dk. 66 xx), Cumali Bişi xxx, Mehmet Boztepe xxx, Sedat Şahintürk xxx (Rahmi dk. 90+1 ?), Steve Beleck xx
Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Serdar Güncü, Celal Emir Dede
Teknik Direktör: Giray Bulak
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Bedirhan Altunbaş xx (Talha Erdoğan dk. 74 x), Tolga Yakut x (Kaan Gül dk. 38 x), Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx, İsmail Oykun xx, Cemali Serter xx, Fıratcan Üzüm xx (Metehan Altunbaş dk. 68 x)
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Utku Kızılkaya, Muhammet Yahya Akbulut
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Ketheovama (dk. 17 ve 45), Glumac (dk. 36) (Balıkesirspor), İbrahim Halil (dk. 21) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Bedirhan Altunbaş, Cemali Serter, Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Ketheovama, Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)

  1. 27.1.2019 23:01
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