Balıkesirspor hayat buldu

MAÇTAN DAKİKALAR



17. dakikada sol kanattan Doğa İşeri'nin ortaladığı topu Foxı Ketheovama kafa ile kaleye gönderdi. 1-0

21. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Balıkesirspor defansı uzaklaştıramadı. Defasın arasına giren İbrahim Halil'in plase şutu gol oldu. 1-1

36. dakikada Sedat Şahintürk'ün kullandığı korner atışına Tomislav Glumac kafa ile ağlara gönderdi. 2-1

45. dakikada Mehmet Boztepe'nin çizgiden taşıdığı topu ortaladı. Ketheovama gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 3-1

56. dakikada soldan ceza sahasına giren Sedat Şahintürk'ün şutunda kaleci Ekrem ayaklarıyla topu kornere çeldi.

78. dakikada Sedat Şahintürk, sol çaprazdan vurdu yerde seken topu Kaleci Ekrem kornere tokatladı.



Stat:Balıkesir Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Gökhan Memişoğlu xxx, Erkan Akbulut xxx

Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Cüneyt Köz xxx, Tomislav Glumac xxx, Doğa İşeri xxx, Nizamettin Çalışkan xxx (Kağan Kayalı dk. 90+1 ?), Kethevoma xxx (Muhammed Ali Doğan dk. 66 xx), Cumali Bişi xxx, Mehmet Boztepe xxx, Sedat Şahintürk xxx (Rahmi dk. 90+1 ?), Steve Beleck xx

Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Serdar Güncü, Celal Emir Dede

Teknik Direktör: Giray Bulak

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Bedirhan Altunbaş xx (Talha Erdoğan dk. 74 x), Tolga Yakut x (Kaan Gül dk. 38 x), Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx, İsmail Oykun xx, Cemali Serter xx, Fıratcan Üzüm xx (Metehan Altunbaş dk. 68 x)

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Utku Kızılkaya, Muhammet Yahya Akbulut

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Ketheovama (dk. 17 ve 45), Glumac (dk. 36) (Balıkesirspor), İbrahim Halil (dk. 21) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Bedirhan Altunbaş, Cemali Serter, Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Ketheovama, Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)