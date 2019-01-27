Balıkesirspor hayat buldu
Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada sol kanattan Doğa İşeri'nin ortaladığı topu Foxı Ketheovama kafa ile kaleye gönderdi. 1-0
21. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Balıkesirspor defansı uzaklaştıramadı. Defasın arasına giren İbrahim Halil'in plase şutu gol oldu. 1-1
36. dakikada Sedat Şahintürk'ün kullandığı korner atışına Tomislav Glumac kafa ile ağlara gönderdi. 2-1
45. dakikada Mehmet Boztepe'nin çizgiden taşıdığı topu ortaladı. Ketheovama gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 3-1
56. dakikada soldan ceza sahasına giren Sedat Şahintürk'ün şutunda kaleci Ekrem ayaklarıyla topu kornere çeldi.
78. dakikada Sedat Şahintürk, sol çaprazdan vurdu yerde seken topu Kaleci Ekrem kornere tokatladı.
Stat:Balıkesir Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Gökhan Memişoğlu xxx, Erkan Akbulut xxx
Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Cüneyt Köz xxx, Tomislav Glumac xxx, Doğa İşeri xxx, Nizamettin Çalışkan xxx (Kağan Kayalı dk. 90+1 ?), Kethevoma xxx (Muhammed Ali Doğan dk. 66 xx), Cumali Bişi xxx, Mehmet Boztepe xxx, Sedat Şahintürk xxx (Rahmi dk. 90+1 ?), Steve Beleck xx
Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Serdar Güncü, Celal Emir Dede
Teknik Direktör: Giray Bulak
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Bedirhan Altunbaş xx (Talha Erdoğan dk. 74 x), Tolga Yakut x (Kaan Gül dk. 38 x), Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx, İsmail Oykun xx, Cemali Serter xx, Fıratcan Üzüm xx (Metehan Altunbaş dk. 68 x)
Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Utku Kızılkaya, Muhammet Yahya Akbulut
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Ketheovama (dk. 17 ve 45), Glumac (dk. 36) (Balıkesirspor), İbrahim Halil (dk. 21) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Bedirhan Altunbaş, Cemali Serter, Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Ketheovama, Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)
- 27.1.2019 23:01
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Balıkesirspor hayat buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.