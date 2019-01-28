Altınordu İtalya’ya açıldı
Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge ve Dış İlişkiler Yönetmeni Aydın Güvenir, İtalya’nın iki köklü kulübü Milan ve Atalanta’yı ziyaret ederek karşılıklı iş birliğinin ilk adımlarını attı.
İkinci durak Atalanta
Orhunbilge ve Güvenir'in ikinci durağı, yetiştirici kimliğiyle ön planda yer alan Atalanta oldu. Atalanta Akademi Genç Takımlar Koordinatörü Stefano Bonaccorso, Futbol Okulları Koordinatörü Loris Margotto, Genç Takımlar Antrenörü ve Oyuncu İzleme Sorumlusu Luca Rebba'dan oluşan İtalyan yetkililere kulübün misyonu-vizyonu, futbol okulu yapılanması ve U2 İzmir Cup hakkında geniş bilgilendirmeler yapıldı. Burada da karşılıklı iş birlikleri konusunda anlaşmalar yapıldı. Görüşmenin sonunda ise Atalanta Akademi Direktörü Maurizio Costanzi tarafından özel olarak kabul edilen Orhunbilge ve Güvenir'e iki kulübün, "İyi Birey" felsefelerinin ne kadar önemli olduğu vurgulandı.
Ziyaretler sürecek
Altınordu İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, İtalya'daki ziyaretlerin kulüp tanıtımı açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Katıldığımız ve düzenlediğimiz uluslararası turnuvalar sayesinde Avrupa'da önemli bir tanınırlık noktasındayız. Şimdi ise sıra karşılıklı iş birlikleri ile bunu daha da üst seviyelere taşımak. Milan ve Atalanta gibi iki önemli kulüple bugün ilk adımlarımızı attık. Bu ziyaretlerimizi farklı ülkelerdeki farklı kulüplerle devam edeceğiz" dedi.
- 28.1.2019 11:51
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Altınordu İtalya’ya açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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