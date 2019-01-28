Balıkesirspor hayata döndü
Spor Toto 1. Lig’de son iki maçını kaybeden Balıkesir Baltok, evinde konuk ettiği Eskişehir’i Foxi (2) ve Glumac’ın gollleriyle yenerek galibiyet özlemini dindirdi.
Spor Toto 1. Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Balıkesirspor, ekonomik sorunları aşamadığı için transfer yapamayan Eskişehirspor'u evinde konuk etti. Ligdeki son iki maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, taraftarının önünde konuk ettiği rakibini 3-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan Balıkesir Baltok, 17. dakikada Orta Afrikalı yıldızı Foxi Kethevoama'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Eskişehir, bu gole 20'de İbrahim Halil Öner'le yanıt verdi ve skor 1-1 oldu. 35'te Hırvat savunmacı Tomislav Glumac'ın golüyle 2-1 öne geçen Bal-Kes, 45'te Foxi ile bir gol daha buldu. İkinci yarıda başka gol olmayınca Balıkesirspor Baltok, 3 puanın sahibi oldu: 3-1.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Balıkesirspor hayata döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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