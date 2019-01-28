Balıkesirspor hayata döndü
28 Ocak 2019, Pazartesi
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hayata döndü

Balıkesirspor hayata döndü

1. Lig’de son iki maçını kaybeden , evinde konuk ettiği Eskişehir’i Foxi (2) ve Glumac’ın gollleriyle yenerek galibiyet özlemini dindirdi.

1. Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesi veren , ekonomik sorunları aşamadığı için transfer yapamayan 'u evinde konuk etti. Ligdeki son iki maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, taraftarının önünde konuk ettiği rakibini 3-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan , 17. dakikada Orta Afrikalı yıldızı Foxi Kethevoama'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Eskişehir, bu gole 20'de İbrahim Halil Öner'le yanıt verdi ve skor 1-1 oldu. 35'te Hırvat savunmacı Tomislav Glumac'ın golüyle 2-1 öne geçen Bal-Kes, 45'te Foxi ile bir gol daha buldu. İkinci yarıda başka gol olmayınca Balıkesirspor Baltok, 3 puanın sahibi oldu: 3-1.

  1. 28.1.2019
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