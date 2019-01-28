Balıkesirspor hayata döndü

Spor Toto 1. Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesi veren Balıkesirspor, ekonomik sorunları aşamadığı için transfer yapamayan Eskişehirspor'u evinde konuk etti. Ligdeki son iki maçını kaybeden kırmızı-beyazlılar, taraftarının önünde konuk ettiği rakibini 3-1 mağlup etti. Mücadeleye hızlı başlayan Balıkesir Baltok, 17. dakikada Orta Afrikalı yıldızı Foxi Kethevoama'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Eskişehir, bu gole 20'de İbrahim Halil Öner'le yanıt verdi ve skor 1-1 oldu. 35'te Hırvat savunmacı Tomislav Glumac'ın golüyle 2-1 öne geçen Bal-Kes, 45'te Foxi ile bir gol daha buldu. İkinci yarıda başka gol olmayınca Balıkesirspor Baltok, 3 puanın sahibi oldu: 3-1.