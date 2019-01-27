Altay ile Afyon yenişemedi
27 Ocak 2019, Pazar
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Altay ile Afyon yenişemedi

Altay ile Afyon yenişemedi

1. Lig’in 19. haftasında Altay sahasında ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Tatos soldan içeri çevirdi, Kappel'in şutunda top yandan auta çıktı.
25. dakikada Emre Öztürk sağ kanattan içeriye ortaladı, Nazmi'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
32. dakikada Uğur ceza sahası içinde Kappel'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada penaltıyı kullanan Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere buluştu. 1-0
63. dakikada 'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Soner'de kaldı.
72. dakikada Uğur'un penaltı noktasına yaptığı yerden ortaya Oltan vurdu, top kaleci Emre'de kaldı.
88. dakikada Altay kalecisi Emre ceza sahasında Ajeti'yi indirince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Oltan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1


Stat: Atatürk
Hakemler: Caner Ak xx, Engin Erdem xx, Mehmet Ali Akkor xx
Altay: Emre xx, Özgür xx, İbrahim xx, Gencer xx, Yasin xx, Ferhat xx, Tavares xx, Putsila xx Kappel xx, Tatos xx ( dk. 80 x), Paixao xx
Yedekler: Aydın, Serkan, Ulaş, Merter, Hüsamettin, Atakan
Teknik Direktör: Özden Töraydın
: Soner xx, Nazmi xx, Cenk xx, Gökhan xx, Emre xx, Uğur xx (Ajeti dk. 73 x), Metin xx, Onurcan xx (Musa dk. 59 x), Onur xx, Ersel xx (Aykut dk. 87 ?), Oltan xx
Yedekler: Ahmet, Bayram, Taşkın, İsmet
Teknik Direktör: Serhat Güller
Goller: Paxiao (dk. 36 pen.) (Altay), Oltan (dk. 89 pen.) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Emre Koyuncu, Paixao (Altay), Onurcan Güler, Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor)

  1. 27.1.2019 18:20
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