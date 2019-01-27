Altay ile Afyon yenişemedi
Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Altay sahasında Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Tatos soldan içeri çevirdi, Kappel'in şutunda top yandan auta çıktı.
25. dakikada Emre Öztürk sağ kanattan içeriye ortaladı, Nazmi'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
32. dakikada Uğur ceza sahası içinde Kappel'i düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi.
36. dakikada penaltıyı kullanan Paixao'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere buluştu. 1-0
63. dakikada Özgür Özkaya'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleci Soner'de kaldı.
72. dakikada Uğur'un penaltı noktasına yaptığı yerden ortaya Oltan vurdu, top kaleci Emre'de kaldı.
88. dakikada Altay kalecisi Emre ceza sahasında Ajeti'yi indirince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Oltan takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1
Stat: Atatürk
Hakemler: Caner Ak xx, Engin Erdem xx, Mehmet Ali Akkor xx
Altay: Emre xx, Özgür xx, İbrahim xx, Gencer xx, Yasin xx, Ferhat xx, Tavares xx, Putsila xx Kappel xx, Tatos xx (İbrahim Akın dk. 80 x), Paixao xx
Yedekler: Aydın, Serkan, Ulaş, Merter, Hüsamettin, Atakan
Teknik Direktör: Özden Töraydın
Afjet Afyonspor: Soner xx, Nazmi xx, Cenk xx, Gökhan xx, Emre xx, Uğur xx (Ajeti dk. 73 x), Metin xx, Onurcan xx (Musa dk. 59 x), Onur xx, Ersel xx (Aykut dk. 87 ?), Oltan xx
Yedekler: Ahmet, Bayram, Taşkın, İsmet
Teknik Direktör: Serhat Güller
Goller: Paxiao (dk. 36 pen.) (Altay), Oltan (dk. 89 pen.) (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Emre Koyuncu, Paixao (Altay), Onurcan Güler, Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor)
- 27.1.2019 18:20
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Altay ile Afyon yenişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.