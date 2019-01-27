"Fantastik kulüp"
27 Ocak 2019, Pazar
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"Fantastik kulüp"

"Fantastik kulüp"

Yetiştirdiği isimlerle ünlenen Altınordu’ya Dünya Fair-Play Konseyi’nden ziyarete gelindi. Başkan , “Fantastik bir kulüp” diye konuştu.

Yetiştirdiği futbolcularla Türkiye'nin parlayan yıldızı olan Altınordu'ya yurt dışından ziyaretler devam ediyor. Altınordu bu kez kapılarını Uluslararası Konseyi (CIFB) Başkanı 'ye açtı. Kamuti'nin Dünya Fair Play Ödülü'ne aday gösterilen Altınordu Başkanı için geldiği ve kulüp tesislerinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Kamuti, daha önce Altınordu gibi bir kulüple hiç karşılaşmadığını söylerken, "Dinlemek ve yaşamak çok farklı şeyler. 30 milyon Türk genci için yapılanları görünce çok duygulandım. Altınordu fantastik bir kulüp. Saha içinde ve dışında verilen eğitimler çok önemli" dedi.

  1. 27.1.2019
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