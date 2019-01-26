Yılmaz Vural: “Futbol kazasına uğradık”
Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, 5-1’lik Denizlispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Maalesef bir futbol kazasına uğradık diyebilirim” dedi.
"UMARIM BİR DAHA BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMIZA GELMEZ"
Maçın ardından oyuncuları ile oturup konuştuğunu vurgulayan Vural, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Çok ifade edemeyeceğim bir oyun tarzı ile maalesef böyle bir futbol kazasına uğradık diyebilirim. Tabii Denzilispor'u kutluyorum çok net bir galibiyet aldılar ve lider oldular kendilerini tebrik ediyorum. Maç bittikten sonra oyuncularımı iki dakika oturtup onlarla sohbet ettik. Çünkü bu durumlar 'ya bundan, şundan' denilen anlar. Yani böyle bir şey olmasına müsaade etmemiz gerekiyor. Bir suçlusu varsa bu takımı çalıştıran, tekniği veren biziz. Ama bazen öyle maçlar oynarsınız ki ifade etmeniz çok zor olur. Bu da onlardan birisi oldu antrenörlük hayatım da. Umarım bir daha böyle bir şey başımıza gelmez."
- 26.1.2019 19:22
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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