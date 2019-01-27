Denizlispor zirve yaptı
27 Ocak 2019, Pazar
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Denizlispor zirve yaptı

Denizlispor zirve yaptı

’u, (2), ve Ziya Alkurt‘un golleriyle sahadan silen Denizli, liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

'u, sahasında 5-1 mağlup eden Denizlispor, zirveye yükseldi. Horozlar, 21'de 'ün penaltısıyla 1-0 öne geçti. 30'da Vedat, eşitliği sağladı: 1-1. Devrenin sonunda 45'te , skoru 2-1 yaparken; ikinci yarıda ise adeta gol sağanağı vardı. 63'te Mehmet'le 3-1'i bulan Denizli, 74'te Recep ve 84'te Ziya ile farka koştu. Pote ile Anderson'un son anlardaki tartışmasının damga vurduğu maçtan 5-1'lik zaferle ayrılan Denizli, 42 puanla ligin zirvesine adını yazdırdı.


MANİSA'DAN DİRENİŞE DEVAM

Eksi 15 puan silme cezası bulunan Manisaspor, Hacettepe deplasmanında Ömer ve Furkan'ın golleriyle kritik bir zafere imza attı.

PENDIK'TE GOL SESI ÇIKMADI:

Play-Off'u hedefleyen Pendikspor, sahasında Zonguldak Kömürspor'la golsüz berabere kalarak puanını 30'a yükseltti.

  1. 27.1.2019
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