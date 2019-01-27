Denizlispor zirve yaptı
Adana Demirspor’u, Mehmet Akyüz (2), Recep Niyaz ve Ziya Alkurt‘un golleriyle sahadan silen Denizli, liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.
Adana Demirspor'u, sahasında 5-1 mağlup eden Denizlispor, zirveye yükseldi. Horozlar, 21'de Mehmet Akyüz'ün penaltısıyla 1-0 öne geçti. 30'da Vedat, eşitliği sağladı: 1-1. Devrenin sonunda 45'te Recep Niyaz, skoru 2-1 yaparken; ikinci yarıda ise adeta gol sağanağı vardı. 63'te Mehmet'le 3-1'i bulan Denizli, 74'te Recep ve 84'te Ziya ile farka koştu. Pote ile Anderson'un son anlardaki tartışmasının damga vurduğu maçtan 5-1'lik zaferle ayrılan Denizli, 42 puanla ligin zirvesine adını yazdırdı.
MANİSA'DAN DİRENİŞE DEVAM
Eksi 15 puan silme cezası bulunan Manisaspor, Hacettepe deplasmanında Ömer ve Furkan'ın golleriyle kritik bir zafere imza attı.
PENDIK'TE GOL SESI ÇIKMADI:
Play-Off'u hedefleyen Pendikspor, sahasında Zonguldak Kömürspor'la golsüz berabere kalarak puanını 30'a yükseltti.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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